13 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बूंदी

नारायण सिंह बने अभिभाषक परिषद के अध्यक्ष

अभिभाषक परिषद कार्यकारिणी के चुनाव शुक्रवार को शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न हुए। जिसमें अध्यक्ष पद पर नारायण सिंह गौड़ विजयी हुए। उपाध्यक्ष पद पर अनीश मोहम्मद, सचिव पंकज दाधीच, कोषाध्यक्ष संजय शर्मा, सह सचिव किशन लाल वर्मा, पुस्तकालय सचिव कृष्ण मुरारी दाधीच ने जीत दर्ज की।

2 min read
Google source verification

बूंदी

image

Narendra Agarwal

Dec 13, 2025

नारायण सिंह बने अभिभाषक परिषद के अध्यक्ष

बूंदी. अभिभाषक परिषद के निर्वाचित पदाधिकारी।

बूंदी. अभिभाषक परिषद कार्यकारिणी के चुनाव शुक्रवार को शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न हुए। जिसमें अध्यक्ष पद पर नारायण सिंह गौड़ विजयी हुए। उपाध्यक्ष पद पर अनीश मोहम्मद, सचिव पंकज दाधीच, कोषाध्यक्ष संजय शर्मा, सह सचिव किशन लाल वर्मा, पुस्तकालय सचिव कृष्ण मुरारी दाधीच ने जीत दर्ज की। सदस्य पद पर एजाज रिजवी, अंकित शर्मा, कमल गुर्जर, सोनू सैनी एवं हेमराज निर्वाचित विजय घोषित किया गया। निर्वाचन अधिकारी एडवोकेट राजेंद्र कुमार जैन रानीपुरा, रमेश हाड़ा व शिवराज नागर ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। चुनाव में विभिन्न पदों पर 30 उम्मीदवार मैदान में थे। सुबह 9 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई। अधिवक्ताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। दिनभर न्यायालय परिसर में खासी चहल-पहल रही। चुनाव परिणाम जारी होने के बाद विजयी प्रत्याशियों का माला पहनाकर स्वागत किया गया। एक-दूसरे का मुंह मीठा कराया गया।
केशवरायपाटन. अभिभाषक परिषद के सम्पन्न चुनाव में गणेश शर्मा विजयी घोषित किए गए। निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि उपाध्यक्ष पद पर गोबरीलाल मेघवाल व संयुक्त सचिव पद के लिए गौरव कुमार चुंग को निर्विरोध निर्वाचित घोषित होने के बाद शुक्रवार को मतदान किया गया। अध्यक्ष पद के लिए चार प्रत्याशी मैदान में रहे थे। गणेश शर्मा ने मुकुट बिहारी मीणा, चन्द्रशेखर नागर, खुशी मोहम्मद को हराकर विजय प्राप्त की है। महासचिव पद के लिए धर्मराज गुर्जर ने सुशील कुमार सामरिया, अब्दुल अजीज को हराया। कोषाध्यक्ष पद पर अवध बिहारी गुप्ता ने विजयराज मीणा को हराया। पुस्तकालय अध्यक्ष में विरेन्द्र केवट ने मुजुबर्ररहमन को हराकर चुनाव जीत लिया। चुनाव के बाद सभी विजय प्रत्याशियों को माला पहना कर पटाखे चलाए।
लाखेरी. शहर के न्यायालय परिसर में शुक्रवार को अभिभाषक परिषद के चुनावों में अध्यक्ष पद पर एडवोकेट आरिफ अली ने तीन मतों के अंतर से जीत दर्ज की। उन्हें कुल 13 मत मिले। उपाध्यक्ष पद पर राधेश्याम मीणा व कोषाध्यक्ष पद पर विनोद कुमार शेरावत को सर्वसम्मति से चुना गया। महासचिव पद पर एडवोकेट सुनील मीणा का निर्विरोध चयन हुआ
था। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कमलेश शर्मा ने सहायक निर्वाचन अधिकारी हेमराज मीणा व हरीश साहू के साथ संयुक्त रूप से परिणाम जारी किए।
निर्विरोध अध्यक्ष बने दिनेश
इंद्रगढ़. शहर में बार एसोसिएशन के चुनाव संपन्न हुए, जिसमें निर्विरोध अध्यक्ष दिनेश कुमार शर्मा को चुना गया। इंद्रगढ़ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद पर एडवोकेट दिनेश कुमार शर्मा को निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। वहीं उपाध्यक्ष सत्यप्रकाश शर्मा, सचिव सुनील कुमार सेन, कोषाध्यक्ष एडवोकेट त्रिलोकी नाथ योगी को निर्विरोध चुना। कार्यकारिणी के सदस्य एडवोकेट धीरज जैन, कविश जैन, दीपू रायका को निर्वाचित घोषित किया। इंद्रगढ़ बार एसोसिएशन की नवनियुक्त कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह सोमवार को आयोजित होगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

13 Dec 2025 12:03 pm

Hindi News / Rajasthan / Bundi / नारायण सिंह बने अभिभाषक परिषद के अध्यक्ष

बड़ी खबरें

View All

बूंदी

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

सडक़ सुरक्षा सप्ताह के तहत नियमों की दी जानकारी

सडक़ सुरक्षा के नियम जीवन रक्षा में महत्वपूर्ण
बूंदी

वन विभाग ने बढ़ाई चौकसी, इलाके में रोकी आवाजाही

कालदां के बियावान जंगल को युवा बाघिन आरवीटी-8 ने बनाया अपना नया ठिकाना
बूंदी

राजस्थान पत्रिका की खबर के बाद हरकत में आया वन विभाग

वन विभाग ने घडिय़ाल क्षेत्र में खुदवाई खाई
बूंदी

राजस्थान: रोडवेज बस ने डंपर को मारी टक्कर, यात्रियों में मची चीख-पुकार

बूंदी

डंपर के रोडवेज बस ने पीछे से मारी टक्कर, एक दर्जन लोग घायल

डंपर के रोडवेज बस ने पीछे से मारी टक्कर, एक दर्जन लोग घायल
बूंदी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.