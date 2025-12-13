नारायण सिंह बने अभिभाषक परिषद के अध्यक्ष

बूंदी. अभिभाषक परिषद कार्यकारिणी के चुनाव शुक्रवार को शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न हुए। जिसमें अध्यक्ष पद पर नारायण सिंह गौड़ विजयी हुए। उपाध्यक्ष पद पर अनीश मोहम्मद, सचिव पंकज दाधीच, कोषाध्यक्ष संजय शर्मा, सह सचिव किशन लाल वर्मा, पुस्तकालय सचिव कृष्ण मुरारी दाधीच ने जीत दर्ज की। सदस्य पद पर एजाज रिजवी, अंकित शर्मा, कमल गुर्जर, सोनू सैनी एवं हेमराज निर्वाचित विजय घोषित किया गया। निर्वाचन अधिकारी एडवोकेट राजेंद्र कुमार जैन रानीपुरा, रमेश हाड़ा व शिवराज नागर ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। चुनाव में विभिन्न पदों पर 30 उम्मीदवार मैदान में थे। सुबह 9 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई। अधिवक्ताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। दिनभर न्यायालय परिसर में खासी चहल-पहल रही। चुनाव परिणाम जारी होने के बाद विजयी प्रत्याशियों का माला पहनाकर स्वागत किया गया। एक-दूसरे का मुंह मीठा कराया गया।

केशवरायपाटन. अभिभाषक परिषद के सम्पन्न चुनाव में गणेश शर्मा विजयी घोषित किए गए। निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि उपाध्यक्ष पद पर गोबरीलाल मेघवाल व संयुक्त सचिव पद के लिए गौरव कुमार चुंग को निर्विरोध निर्वाचित घोषित होने के बाद शुक्रवार को मतदान किया गया। अध्यक्ष पद के लिए चार प्रत्याशी मैदान में रहे थे। गणेश शर्मा ने मुकुट बिहारी मीणा, चन्द्रशेखर नागर, खुशी मोहम्मद को हराकर विजय प्राप्त की है। महासचिव पद के लिए धर्मराज गुर्जर ने सुशील कुमार सामरिया, अब्दुल अजीज को हराया। कोषाध्यक्ष पद पर अवध बिहारी गुप्ता ने विजयराज मीणा को हराया। पुस्तकालय अध्यक्ष में विरेन्द्र केवट ने मुजुबर्ररहमन को हराकर चुनाव जीत लिया। चुनाव के बाद सभी विजय प्रत्याशियों को माला पहना कर पटाखे चलाए।

लाखेरी. शहर के न्यायालय परिसर में शुक्रवार को अभिभाषक परिषद के चुनावों में अध्यक्ष पद पर एडवोकेट आरिफ अली ने तीन मतों के अंतर से जीत दर्ज की। उन्हें कुल 13 मत मिले। उपाध्यक्ष पद पर राधेश्याम मीणा व कोषाध्यक्ष पद पर विनोद कुमार शेरावत को सर्वसम्मति से चुना गया। महासचिव पद पर एडवोकेट सुनील मीणा का निर्विरोध चयन हुआ

था। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कमलेश शर्मा ने सहायक निर्वाचन अधिकारी हेमराज मीणा व हरीश साहू के साथ संयुक्त रूप से परिणाम जारी किए।

निर्विरोध अध्यक्ष बने दिनेश

इंद्रगढ़. शहर में बार एसोसिएशन के चुनाव संपन्न हुए, जिसमें निर्विरोध अध्यक्ष दिनेश कुमार शर्मा को चुना गया। इंद्रगढ़ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद पर एडवोकेट दिनेश कुमार शर्मा को निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। वहीं उपाध्यक्ष सत्यप्रकाश शर्मा, सचिव सुनील कुमार सेन, कोषाध्यक्ष एडवोकेट त्रिलोकी नाथ योगी को निर्विरोध चुना। कार्यकारिणी के सदस्य एडवोकेट धीरज जैन, कविश जैन, दीपू रायका को निर्वाचित घोषित किया। इंद्रगढ़ बार एसोसिएशन की नवनियुक्त कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह सोमवार को आयोजित होगा।