Bundi Accident : ओवरटेक कर रही रोडवेज बस ने डंपर को मारी टक्कर, यात्रियों में मची चीख-पुकार

बूंदी। बूंदी-लाखेरी स्टेट हाइवे पर बुधवार को खटकड़ के पास तेज रफ्तार में चल रही रोडवेज बस ने आगे चल रहे डंपर को ओवरटेक करते हुए टक्कर मार दी। दुर्घटना में बस में बैठे यात्रियों में चीख-पुकार मच गई और 12 से अधिक यात्री घायल हो गए।
हादसे में रमजपुरा इंद्रगढ़ निवासी शिमला मीणा, कुआं गांव की छात्राएं सुमन, अंजलि, सीमा, गेण्डोली की छात्राएं संज्या सैनी, टीना सैनी, रजनी वर्मा, किरण वर्मा, अभिषेक प्रजापत, बुजुर्ग लक्ष्मण गौड़, मनु बाई सहित अन्य यात्रियों को चोटें आई। सूचना मिलने पर रायथल थानाधिकारी हरलाल मीणा पुलिस जाब्ता के साथ मौके पर पहुंचे, जिन्होंने घायलों को पहले खटकड़, बाद में बूंदी अस्पताल भेजा गया।
बाद में पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त दोनों वाहनों को जब्त कर थाने पहुंचाया और मामले की कार्रवाई शुरू कर दी। उधर, भाजपा नेता हेमराज सैनी ने अस्पताल पहुंचकर घायलों की कुशलक्षेम पूछी और कहा कि यह जगह घुमावदार है, इसलिए यहां दुर्घटना की संभावना अधिक रहती है। यहां गति अवरोधक लगाना अति आवश्यक है।
