10 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बूंदी

Bundi Accident : ओवरटेक कर रही रोडवेज बस ने डंपर को मारी टक्कर, यात्रियों में मची चीख-पुकार

Bundi Bus Accident :बूंदी-लाखेरी स्टेट हाइवे पर बुधवार को खटकड़ के पास तेज रफ्तार में चल रही रोडवेज बस ने आगे चल रहे डंपर को ओवरटेक करते हुए टक्कर मार दी।

less than 1 minute read
Google source verification

बूंदी

image

kamlesh sharma

Dec 10, 2025

फोटो पत्रिका

बूंदी। बूंदी-लाखेरी स्टेट हाइवे पर बुधवार को खटकड़ के पास तेज रफ्तार में चल रही रोडवेज बस ने आगे चल रहे डंपर को ओवरटेक करते हुए टक्कर मार दी। दुर्घटना में बस में बैठे यात्रियों में चीख-पुकार मच गई और 12 से अधिक यात्री घायल हो गए।

हादसे में रमजपुरा इंद्रगढ़ निवासी शिमला मीणा, कुआं गांव की छात्राएं सुमन, अंजलि, सीमा, गेण्डोली की छात्राएं संज्या सैनी, टीना सैनी, रजनी वर्मा, किरण वर्मा, अभिषेक प्रजापत, बुजुर्ग लक्ष्मण गौड़, मनु बाई सहित अन्य यात्रियों को चोटें आई। सूचना मिलने पर रायथल थानाधिकारी हरलाल मीणा पुलिस जाब्ता के साथ मौके पर पहुंचे, जिन्होंने घायलों को पहले खटकड़, बाद में बूंदी अस्पताल भेजा गया।

बाद में पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त दोनों वाहनों को जब्त कर थाने पहुंचाया और मामले की कार्रवाई शुरू कर दी। उधर, भाजपा नेता हेमराज सैनी ने अस्पताल पहुंचकर घायलों की कुशलक्षेम पूछी और कहा कि यह जगह घुमावदार है, इसलिए यहां दुर्घटना की संभावना अधिक रहती है। यहां गति अवरोधक लगाना अति आवश्यक है।

ये भी पढ़ें

Kota News : लग्जरी कार चंबल नदी में गिरी, सभी 9 लोग सकुशल बचाए, खाटू श्यामजी से लौट रहा था परिवार
कोटा
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

10 Dec 2025 04:52 pm

Hindi News / Rajasthan / Bundi / Bundi Accident : ओवरटेक कर रही रोडवेज बस ने डंपर को मारी टक्कर, यात्रियों में मची चीख-पुकार

बड़ी खबरें

View All

बूंदी

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

डंपर के रोडवेज बस ने पीछे से मारी टक्कर, एक दर्जन लोग घायल

डंपर के रोडवेज बस ने पीछे से मारी टक्कर, एक दर्जन लोग घायल
बूंदी

Rajasthan Accident: 2 मासूम बच्चों के पिता को ट्रैक्टर-ट्रॉली ने कुचला, अस्पताल में हंगामा, नाका प्रभारी निलंबित

Road Accident In Bundi
बूंदी

Rajasthan : दादी सास के अंतिम संस्कार में शामिल होने आ रहे दामाद की कार पलटने से मौत, पत्नी व दो बच्चे घायल

Car Accident in Bundi
बूंदी

खेल मैदान दुर्दशा का शिकार, जिम्मेदार नहीं दे रहे ध्यान

खेल मैदान दुर्दशा का शिकार, जिम्मेदार नहीं दे रहे ध्यान
बूंदी

मेज नदी पर बन रहा हाईलेवल ब्रिज फरवरी में होगा तैयार

मेज नदी पर बन रहा हाईलेवल ब्रिज फरवरी में होगा तैयार
बूंदी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.