Bundi Accident : ओवरटेक कर रही रोडवेज बस ने डंपर को मारी टक्कर, यात्रियों में मची चीख-पुकार

हादसे में रमजपुरा इंद्रगढ़ निवासी शिमला मीणा, कुआं गांव की छात्राएं सुमन, अंजलि, सीमा, गेण्डोली की छात्राएं संज्या सैनी, टीना सैनी, रजनी वर्मा, किरण वर्मा, अभिषेक प्रजापत, बुजुर्ग लक्ष्मण गौड़, मनु बाई सहित अन्य यात्रियों को चोटें आई। सूचना मिलने पर रायथल थानाधिकारी हरलाल मीणा पुलिस जाब्ता के साथ मौके पर पहुंचे, जिन्होंने घायलों को पहले खटकड़, बाद में बूंदी अस्पताल भेजा गया।