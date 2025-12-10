डंपर के रोडवेज बस ने पीछे से मारी टक्कर, एक दर्जन लोग घायल

खटकड़‡ मेज नदी की पुलिया से कुछ दूर लाखेरी -नैनवा सडक़ मार्ग पर आज सुबह आगे चल रहे डंपर के रोडवेज बस ने पीछे से टक्कर मार दी। जिससे लगभग आधा दर्जन लोग घायल हुए है और आधा दर्जन के मामूली चोटे आई है। आधा दर्जन घायलों में अधिकांश स्कूल की छात्राएं हैं। जो कस्बे के स्कूल में पढऩे आती है। सभी घायलों को कस्बे के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार कर बूंदी रेफर किया है। रोडवेज बस चालक के भी हाथ में चोट आई है। पुलिस ने रोडवेज बस चालक को डिटेन कर आगे की कार्यवाही शुरू की है।

ये हुए घायल - घायलों में संजया (19) पुत्री रमेश,निवासी गेंडॉली, शिमला (36) पत्नी भोलू लाल निवासी रमजपुरा,इंद्रगढ़, सीमा (14) पुत्री जमनाशंकर निवासी कुआंगांव, सुमन (17) पुत्री जमनाशंकर निवासी कुआंगांव, अंजली(17) पुत्री कस्तूचंद निवासी कुआंगांव ओर रोडवेज चालक ज्ञानचंद पुत्र वीरभान रेबारी निवासी भीमगंज थाना रायथल सम्मिलित है।