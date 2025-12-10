10 दिसंबर 2025,

बुधवार

बूंदी

डंपर के रोडवेज बस ने पीछे से मारी टक्कर, एक दर्जन लोग घायल

खटकड़ मेज नदी की पुलिया से कुछ दूर लाखेरी -नैनवा सडक़ मार्ग पर आज सुबह आगे चल रहे डंपर के रोडवेज बस ने पीछे से टक्कर मार दी। जिससे लगभग आधा दर्जन लोग घायल हुए है और आधा दर्जन के मामूली चोटे आई है। आधा दर्जन घायलों में अधिकांश स्कूल की छात्राएं हैं।

बूंदी

image

Narendra Agarwal

Dec 10, 2025

डंपर के रोडवेज बस ने पीछे से मारी टक्कर, एक दर्जन लोग घायल

खटकड़ - घायल हुई छात्राएं।

खटकड़‡ मेज नदी की पुलिया से कुछ दूर लाखेरी -नैनवा सडक़ मार्ग पर आज सुबह आगे चल रहे डंपर के रोडवेज बस ने पीछे से टक्कर मार दी। जिससे लगभग आधा दर्जन लोग घायल हुए है और आधा दर्जन के मामूली चोटे आई है। आधा दर्जन घायलों में अधिकांश स्कूल की छात्राएं हैं। जो कस्बे के स्कूल में पढऩे आती है। सभी घायलों को कस्बे के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार कर बूंदी रेफर किया है। रोडवेज बस चालक के भी हाथ में चोट आई है। पुलिस ने रोडवेज बस चालक को डिटेन कर आगे की कार्यवाही शुरू की है।
ये हुए घायल - घायलों में संजया (19) पुत्री रमेश,निवासी गेंडॉली, शिमला (36) पत्नी भोलू लाल निवासी रमजपुरा,इंद्रगढ़, सीमा (14) पुत्री जमनाशंकर निवासी कुआंगांव, सुमन (17) पुत्री जमनाशंकर निवासी कुआंगांव, अंजली(17) पुत्री कस्तूचंद निवासी कुआंगांव ओर रोडवेज चालक ज्ञानचंद पुत्र वीरभान रेबारी निवासी भीमगंज थाना रायथल सम्मिलित है।

नहर में गिरने से टैम्पो चालक की मौत
तालेड़ा.थाना क्षेत्र के बाजड़ नहर के पास रात को अनियंत्रित टैम्पो के नहर में गिरने से चालक की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर तालेड़ा पुलिस मौके पर पहुंची। थाना पुलिस ने बताया कि टैम्पो चालक देवराज पासवान पुत्र नन्दकिशोर निवासी अंथडा सोमवार को रात के समय टैम्पो से अपने गांव आ रहा था। असंतुलित होकर टैम्पो नहर के पानी में गिर गया। टैम्पो के नीचे दबने से देवराज पासवान का दम घुटने से मौत हो गई।पोस्ट मार्टम परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। देवराज पासवान अपने परिवार का टैम्पो चलाकर गुजारा चला रहा था। पत्नी, दो बेटियां और एक पुत्र का रो रो कर बुरा हाल है।

10 Dec 2025 11:42 am

