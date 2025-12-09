खरीद केन्द्र पर खाली बारदाने का नाप करने पर चार सेमी कम मिला

निरीक्षण करने पहुंचे राजेफड़ के क्षेत्रीय अधिकारी राजफैड विष्णु दत्त शर्मा, सहायक प्रबंधक राजफैड कोटा लोकेश मालव आदि ने बताया कि मौके पर खाली बारदाने का वजन किया गया, जो सही पाया गया है। नाप चौक करने पर कट्टे की लंबाई चार सेमी कम पाई गई है, जिससे तुलाई में सोयाबीन भरने के बाद मशीन से सिलाई करने पर बारदाना छोटा पड़ रहा है। खाली बारदाने की लंबाई चौड़ाई की नाप की गई है। खाली बारदाने की लंबाई 94 सेमी की जगह 90 सेमी ही निकली, चौड़ाई 57 सेमी पाई गई है, जिससे 50 किलो की भर्ती में समस्या आ रही है।