खेल मैदान दुर्दशा का शिकार, जिम्मेदार नहीं दे रहे ध्यान

जानकारी अनुसार करीब 13 बीघा भूमि पर खेल मैदान स्थित है, लेकिन कुछ लोगों के अतिक्रमण करने से मैदान का स्वरूप छोटा हो गया है। मैदान में चारों ओर गंदगी एवं बबूल उगे हुए हैं। खेल प्रेमियों ने बताया कि खेल मैदान काफी बड़ा है, लेकिन स्थानीय विद्यालय प्रशासन एवं ग्राम पंचायत के सार संभाल नहीं करने से खेल मैदान दुर्दशा का शिकार हो रहा है। कई बार खिलाडिय़ों ने यहां लगने वाली रात्रि चौपालों में जिला कलक्टर, ग्राम पंचायत सरपंच, एसडीएम आदि को ज्ञापन सौंपकर खेल मैदान की दशा सुधारने के लिए मांग की गई, लेकिन समस्या का समाधान अभी तक भी नहीं हुआ है।