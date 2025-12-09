9 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बूंदी

खेल मैदान दुर्दशा का शिकार, जिम्मेदार नहीं दे रहे ध्यान

कस्बे में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का खेल मैदान इन दिनों दुर्दशा का शिकार हो रहा है।

2 min read
Google source verification

बूंदी

image

pankaj joshi

Dec 09, 2025

खेल मैदान दुर्दशा का शिकार, जिम्मेदार नहीं दे रहे ध्यान

गोठड़ा. कस्बें में स्थित राजकीय उ‘च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान की हो रही दुर्दशा।

गोठड़ा. कस्बे में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का खेल मैदान इन दिनों दुर्दशा का शिकार हो रहा है। इसके प्रति न तो विद्यालय प्रशासन ध्यान दे रहा है। और ना ही जिम्मेदार महकमे का ध्यान है। ऐसे में ग्रामीण प्रतिभाएं खेलें तो आखिर कहां खेलें। खेल मैदान में चारदीवारी नहीं होने से खेल मैदान का स्वरूप बिगड़ा हुआ है, जिसके चलते युवा भारतीय सेना की तैयारियां नहीं कर पा रहे हैं।

जानकारी अनुसार करीब 13 बीघा भूमि पर खेल मैदान स्थित है, लेकिन कुछ लोगों के अतिक्रमण करने से मैदान का स्वरूप छोटा हो गया है। मैदान में चारों ओर गंदगी एवं बबूल उगे हुए हैं। खेल प्रेमियों ने बताया कि खेल मैदान काफी बड़ा है, लेकिन स्थानीय विद्यालय प्रशासन एवं ग्राम पंचायत के सार संभाल नहीं करने से खेल मैदान दुर्दशा का शिकार हो रहा है। कई बार खिलाडिय़ों ने यहां लगने वाली रात्रि चौपालों में जिला कलक्टर, ग्राम पंचायत सरपंच, एसडीएम आदि को ज्ञापन सौंपकर खेल मैदान की दशा सुधारने के लिए मांग की गई, लेकिन समस्या का समाधान अभी तक भी नहीं हुआ है।

कहां दौड़े, ट्रेक ही नहीं
भारतीय सेना में शामिल होने की तैयारियां कर रहे युवा खेल मैदान की हो रही दुर्दशा से काफी नाराज हैं। खेल मैदान में चार दीवारी नहीं होने से बबूल उगे हुए हैं। चोरों ओर फैली गंदगी व कंकर पत्थर युवाओं के पैरों में नासूर से चुभ रहे हैं। उन्होंने बताया कि हाइवे पर दौडऩे जाते हैं तो जान का खतरा बना रहता है। मैदान का समतलीकरण हो जाएं और दौड़ने के लिए ट्रैक की सुविधाएं मिल जाए तो सेना भर्ती रैली के लिए तैयारी करना आसान हो सकता है।

साढ़े 14 लाख रुपए हुए थे स्वीकृत
गोठड़ा कस्बे के खेल मैदान के लिए मनरेगा में वर्ष 2017-18 में करीब 14.50 लाख रुपए स्वीकृत किए गए थे, जिस राशि से खेल मैदान में चारों ओर खाई फेसिंग, दौडऩे के लिए ट्रैक, कबड्डी, खो खो के पिच आदि का निर्माण करवाया जाना था, लेकिन उस समय खेल मैदान की खाई फेसिंग करवाकर इतिश्री कर ली।

नहीं बना मॉर्डन खेल मैदान
साल 2016-17 में हिण्डोली ब्लॉक के दो दर्जन से अधिक खेल मैदानों को मॉर्डन खेल मैदान बनाने के लिए मनरेगा योजना के तहत राशि स्वीकृत हुई थी। तत्कालीन प्रशासन द्वारा गांवों के खेल मैदानों पर राशि खर्च नहीं की, जिससे मैदान कागजों में मॉर्डन खेल मैदान बन गए, लेकिन धरातल पर मैदानों की दुर्दशा किसी से छिपी नहीं है।

विद्यालय के पास बजट की कमी रहती है, जिससे मैदान का स्वरूप बिगड़ा हुआ है। ग्राम पंचायत को खेल मैदान की दुर्दशा सुधारने के लिए कई बार अवगत कराया है।
गजेंद्र सिंह सोलंकी, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोठड़ा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bundi Rajasthan News

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

09 Dec 2025 06:52 pm

Published on:

09 Dec 2025 06:51 pm

Hindi News / Rajasthan / Bundi / खेल मैदान दुर्दशा का शिकार, जिम्मेदार नहीं दे रहे ध्यान

बड़ी खबरें

View All

बूंदी

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Accident: 2 मासूम बच्चों के पिता को ट्रैक्टर-ट्रॉली ने कुचला, अस्पताल में हंगामा, नाका प्रभारी निलंबित

Road Accident In Bundi
बूंदी

Rajasthan : दादी सास के अंतिम संस्कार में शामिल होने आ रहे दामाद की कार पलटने से मौत, पत्नी व दो बच्चे घायल

Car Accident in Bundi
बूंदी

मेज नदी पर बन रहा हाईलेवल ब्रिज फरवरी में होगा तैयार

मेज नदी पर बन रहा हाईलेवल ब्रिज फरवरी में होगा तैयार
बूंदी

खरीद केन्द्र पर खाली बारदाने का नाप करने पर चार सेमी कम मिला

खरीद केन्द्र पर खाली बारदाने का नाप करने पर चार सेमी कम मिला
बूंदी

तीन दर्जन किसानों के खेतों से विद्युत केबल चोरी

तीन दर्जन किसानों के खेतों से विद्युत केबल चोरी
बूंदी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.