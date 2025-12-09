मेज नदी पर बन रहा हाईलेवल ब्रिज फरवरी में होगा तैयार

लाखेरी. कोटा-लालसोट मेगा स्टेट हाइवे पर पापड़ी गांव के पास मेज नदी की घाटी में हाईलेवल ब्रिज का निर्माण कार्य जारी है। जानकारी अनुसार फरवरी माह तक इस पर आवागमन शुरू होने की संभावना जताई गई है। मेज नदी पर अक्टूबर 2022 में पुल निर्माण का कार्य शुरू किया गया था। 2024 में नदी पर पुल भी तैयार भी हो गया, लेकिन अप्रोच रोड के लिए जरूरी जमीन नहीं मिलने से काम एकदम बीच रास्ते रुक गया। ऐसे में मशीनरी मौके पर पड़ी रही। जुलाई 2025 में भूमि अधिग्रहण पूरा हुआ। इसके बाद अप्रोच रोड का निर्माण कार्य शुरू किया गया।