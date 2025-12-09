Rajasthan : दादी सास के अंतिम संस्कार में शामिल होने आ रहे दामाद की कार पलटने से मौत, पत्नी व दो बच्चे घायल

फोटो पत्रिका
नैनवां(बूंदी)। एनएच 148 डी पर मंगलवार सुबह टोपा गांव के पास कार असंतुलित होकर सड़क से उतरकर खाई में गिरकर पलट गई। हादसे में सवाईमाधोपुर जिले के नीदड़ा गांव निवासी हरिकेश मीणा (50) की मौके पर ही मौत हो गई। उनकी पत्नी रेखा (45), दोनों पुत्र हिमांशु (8), हर्ष (5) और कार चालक महेंद्र घायल हो गए।
घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत के चलते सवाईमाधोपुर रेफर कर दिया गया। मृतक हरिकेश रेलवे में उदयपुर में गार्ड के पद पर कार्यरत था। उनकी दादी सास की निधन पर अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए वे पत्नी व बच्चों के साथ टैक्सी किराए कर अपने ससुराल नैनवां उपखंड के रघुनाथगंज (नयागांव) आ रहे थे।
नैनवां से तीन किमी पहले ही टोपा गांव के पास कार अचानक असंतुलित होकर खाई में पलट गई। हादसा होते ही आस-पास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और घायलों को बाहर निकाला। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और सभी घायलों को एम्बुलेंस से उपजिला चिकित्सालय पहुंचाया।
चिकित्सकों ने जांच के बाद हरिकेश मीणा को मृत घोषित कर दिया। हादसे की सूचना मिलते ही मृतक के गांव से परिजन व ससुराल से भी लोग अस्पताल पहुंचे। घायलों को रेफर करवाकर सवाईमाधोपुर भिजवाया। एएसआई रमेशचंद ने बताया कि परिजनों के आने के बाद शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया। मृतक के चचेरे भाई की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया है।
