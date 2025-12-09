Rajasthan : दादी सास के अंतिम संस्कार में शामिल होने आ रहे दामाद की कार पलटने से मौत, पत्नी व दो बच्चे घायल

चिकित्सकों ने जांच के बाद हरिकेश मीणा को मृत घोषित कर दिया। हादसे की सूचना मिलते ही मृतक के गांव से परिजन व ससुराल से भी लोग अस्पताल पहुंचे। घायलों को रेफर करवाकर सवाईमाधोपुर भिजवाया। एएसआई रमेशचंद ने बताया कि परिजनों के आने के बाद शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया। मृतक के चचेरे भाई की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया है।