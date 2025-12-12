कालदां के बियावान जंगल को युवा बाघिन आरवीटी-8 ने बनाया अपना नया ठिकाना

यहां विभाग की सुस्ती बाघों पर पड़ेगी भारी

टाइगर रिजर्व के कोर प्रथम से जुड़े बूंदी शहर से भीमलत तक के जंगल को टेरिटोरियल के अधीन रखने से यहां की जैव विविधता को बाघों के अनुकूल बनाने के लिए अभी तक कोई ठोस शुरुआत नहीं हुई है। जिससे यहां की जैवविविधता कुप्रबंधन की भेंट चढ़ने लगी है। टाइगर रिजर्व बनने के बाद इस क्षेत्र में भी विकास की उम्मीद थी, लेकिन टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने अभी तक इस जंगल को विकसित करने के लिए कोई प्रभावी कार्य योजना तैयार नहीं की है। यहां पर अवैध रूप से लोगों की आवाजाही जारी है तथा बाघों के लिए किसी प्रकार की तैयारी अभी तक वन विभाग ने नहीं की है।