सड़क सुरक्षा के नियम जीवन रक्षा में महत्वपूर्ण

बूंदी. कन्या महाविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में मौजूद छात्राएं।
बूंदी. राजकीय कन्या महाविद्यालय में शुक्रवार को मानवाधिकार क्लब व परिवहन सडक़ सुरक्षा विभाग के तहत सडक़ सुरक्षा सप्ताह के तहत जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में छात्राओं की सक्रिय सहभागिता रही और विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से सडक़ सुरक्षा का संदेश दिया गया।
कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य डॉ. संदीप यादव ने की। उन्होंने कहा कि सडक़ सुरक्षा के नियम केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि जीवन रक्षा का सबसे महत्वपूर्ण साधन हैं। उन्होंने छात्राओं से अपील की कि वे हेलमेट, सीट बेल्ट और ट्रैफिक संकेतों का पालन कर सुरक्षित यातायात संस्कृति का हिस्सा बनें। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता एनजीओ अध्यक्ष प्रवीण गोस्वामी ने कहा कि सडक़ हादसों के प्रमुख कारणों में तेज रफ्तार, मोबाइल का उपयोग और लापरवाही को रोकने के लिए जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार है। उन्होंने छात्राओं से आग्रह किया कि वे अपने परिवार और समाज में सुरक्षित यातायात का संदेश फैलाएं।
कार्यक्रम में कार्यवाहक जिला परिवहन अधिकारी धर्मपाल ङ्क्षसह गुर्जर ने कहा कि सडक़ सुरक्षा सरकार की ही नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि छोटी-छोटी सावधानियां जैसे सडक़ पार करते समय दोनों ओर देखकर चलना, नाबालिगों द्वारा वाहन न चलाना, तथा ओवरलोङ्क्षडग से बचना दुर्घटनाओं को काफी हद तक रोक सकती हैं। उन्होंने छात्राओं को सेफ ड्राइव, सेफ लाइफ के संदेश को व्यवहार में अपनाने की प्रेरणा दी।
मानवाधिकार क्लब के प्रभारी डॉ. बीरमदेव ने कहा कि सुरक्षित यातायात मानवाधिकारों से सीधा जुड़ा हुआ विषय है और प्रत्येक नागरिक का अधिकार है कि वह सुरक्षित वातावरण में यात्रा कर सके। उन्होंने यातायात अनुशासन को जीवन का अनिवार्य हिस्सा बनाने पर जोर दिया। इस दौरान परिवहन एवं सडक़ सुरक्षा विभाग से गार्ड रामराज मीणा एवं एओ राम ङ्क्षसह हाड़ा भी उपस्थित रहे।
पोस्टर एवं चित्र बनाए
कार्यक्रम के अंतर्गत चित्रकला प्रतियोगिता भी आयोजित की गई, जिसमें छात्राओं ने सडक़ सुरक्षा विषय पर आकर्षक पोस्टर एवं चित्र प्रस्तुत किए। कार्यक्रम का उद्देश्य सडक़ सुरक्षा संदेशों को रचनात्मक तरीके से समाज तक पहुंचाना रहा। निर्णायक मंडल में वरिष्ठ संकाय सदस्य डॉ. आशुतोष बिरला, डॉ. विनोद कुमार मीणा, डॉ. हेमराज सैनी शामिल रहे। प्रतियोगिता में प्रथम तिलका मीणा दूसरा स्थान सलोनी रेगर और तृतीय स्थान मीनाक्षी रेगर ने प्राप्त किया। सांत्वना पुरस्कार अंतिमा कुशवाहा और पारुल सोनी को दिया गया।
वही राजकीय महाविद्यालय में शुक्रवार को नवाचार दिवस पर आई स्टार्ट कांक्लेव तथा स्टार्टअप कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के कार्यवाहक प्राचार्य डॉ एएम अंसारी ने की। उन्होंने कहा कि युवाओं को वर्तमान समय में नवाचार से जोड़े जाने की आवश्यकता है। युवा अपना समय मोबाइल पर रील्स देखने में व्यर्थ ना करें। महाविद्यालय के नवाचार प्रकोष्ठ प्रभारी डॉ. दिलीप राठौड़ ने बताया कि महाविद्यालय में इनक्यूबेशन सेल स्थापित की गई है, जिसमें संचालित आई स्टार्ट सुविधा के तहत विद्यार्थी अपना कोई भी नया विचार लाकर उसे नवीन उद्यम के रूप में बदल सकते हैं। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को महाविद्यालय में स्थापित इनक्यूबेशन सेल के माध्यम से लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने बताया कि महाविद्यालय में नेसबड के सहयोग से 9 दिवसीय सोलर पैनल इंस्टॉलेशन का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। महाविद्यालय के आई स्टार्ट सैल के प्रभारी मोहित मिश्रा ने बताया कि वर्तमान समय नवाचारों का है। वर्तमान में युवा विभिन्न नवाचार करके न केवल रोजमर्रा के जीवन को आसान बना रहे हैं। इस अवसर पर आई स्टार्ट कार्यक्रम का वीडियो भी विद्यार्थियों को दिखाया गया। कार्यक्रम में महाविद्यालय के संकाय सदस्य
डॉ. आर एस मीणा, डॉ. भारतेंदु गौतम, डॉ. सविता चौधरी, डॉ. विकास राठौड़ तथा नेसबड के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन डॉ. दिलीप राठौड़ ने किया कार्यक्रम के अंत में डॉ. संजय भल्ला ने धन्यवाद ज्ञापित किया।
बड़ी खबरेंView All
बूंदी
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग