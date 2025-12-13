सड़क सुरक्षा के नियम जीवन रक्षा में महत्वपूर्ण

वही राजकीय महाविद्यालय में शुक्रवार को नवाचार दिवस पर आई स्टार्ट कांक्लेव तथा स्टार्टअप कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के कार्यवाहक प्राचार्य डॉ एएम अंसारी ने की। उन्होंने कहा कि युवाओं को वर्तमान समय में नवाचार से जोड़े जाने की आवश्यकता है। युवा अपना समय मोबाइल पर रील्स देखने में व्यर्थ ना करें। महाविद्यालय के नवाचार प्रकोष्ठ प्रभारी डॉ. दिलीप राठौड़ ने बताया कि महाविद्यालय में इनक्यूबेशन सेल स्थापित की गई है, जिसमें संचालित आई स्टार्ट सुविधा के तहत विद्यार्थी अपना कोई भी नया विचार लाकर उसे नवीन उद्यम के रूप में बदल सकते हैं। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को महाविद्यालय में स्थापित इनक्यूबेशन सेल के माध्यम से लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने बताया कि महाविद्यालय में नेसबड के सहयोग से 9 दिवसीय सोलर पैनल इंस्टॉलेशन का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। महाविद्यालय के आई स्टार्ट सैल के प्रभारी मोहित मिश्रा ने बताया कि वर्तमान समय नवाचारों का है। वर्तमान में युवा विभिन्न नवाचार करके न केवल रोजमर्रा के जीवन को आसान बना रहे हैं। इस अवसर पर आई स्टार्ट कार्यक्रम का वीडियो भी विद्यार्थियों को दिखाया गया। कार्यक्रम में महाविद्यालय के संकाय सदस्य

डॉ. आर एस मीणा, डॉ. भारतेंदु गौतम, डॉ. सविता चौधरी, डॉ. विकास राठौड़ तथा नेसबड के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन डॉ. दिलीप राठौड़ ने किया कार्यक्रम के अंत में डॉ. संजय भल्ला ने धन्यवाद ज्ञापित किया।