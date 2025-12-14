14 दिसंबर 2025,

रविवार

बूंदी

जन-कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति को भी मिले

भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त जिला संगठन प्रभारी गोपाल कुमावत ने कहा कि सुशासन पखवाड़ा हर नागरिक तक सुविधाएं और विकास की पहुंच का सशक्त माध्यम हैं। यह पखवाड़ा केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि जीवन बदलने का दृढ़ संकल्प है।

बूंदी

image

Narendra Agarwal

Dec 14, 2025

जन-कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति को भी मिले

बूंदी संगठनात्मक बैठक में उपस्थित कार्यकर्ता।

बूंदी. भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त जिला संगठन प्रभारी गोपाल कुमावत ने कहा कि सुशासन पखवाड़ा हर नागरिक तक सुविधाएं और विकास की पहुंच का सशक्त माध्यम हैं। यह पखवाड़ा केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि जीवन बदलने का ²ढ़ संकल्प है।

उन्होंने यह विचार राज्य सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले सुशासन पखवाड़ा के तहत पार्टी कार्यालय पर आयोजित संगठनात्मक बैठक मुख्य वक्ता के रूप में व्यक्त किए। जिला संगठन प्रभारी कुमावत ने सुशासन पखवाड़ा को जनभागीदारी आधारित अभियान को सफल बनाने पर चर्चा की। उन्होंने प्रदेश सरकार की जन-कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति को मिले इसके लिए कार्यकर्ताओं को सदैव तत्पर रहने का आह्वान किया।

अध्यक्षता करते हुए भाजपा जिलाध्यक्ष रामेश्वर मीणा ने कहा कि जन-जन के कल्याण व उत्थान और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ सरकार निरंतर सेवा में समर्पित हैं। उन्होंने जिले के मंडलों व पंचायत में पहुंचने वाले विकास रथों के लिए अलग-अलग दिवस प्रमुख नियुक्त कर सरकार की उपलब्धियों से आम जन को अवगत व लाभान्वित करवाने का आह्वान किया।बैठक में प्रधान राजेश रायपुरिया, सुशासन पखवाड़ा बून्दी विधानसभा संयोजक गौरव शर्मा, के.पाटन विधानसभा संयोजक बाबू ङ्क्षसह जादौन, हिण्डोली विधानसभा संयोजक सुरेन्द्र गोयल व सह संयोजक डॉ. मनीष मीणा, जिला उपाध्यक्ष सुरेन्द्र नागर आदि उपस्थित रहे।

पखवाड़ा की प्रस्तावना रखी
पूर्व विधायक ओम प्रकाश शर्मा, जिला महामंत्री संजय लाठी व राधेश्याम गुर्जर, सभापति सरोज अग्रवाल, पूर्व जिलाध्यक्ष सुरेश अग्रवाल, कुंज बिहारी बील्या, कालू लाल जांगिड़, शौकीन चंद राठौड़, भंवर लाल शर्मा व छीतर लाल राणा, एसटी मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष आशा मीणा, सुशासन पखवाड़ा के जिला सह संयोजक दुर्गा लाल मीणा मंचासीन रहे। जिला महामंत्री योगेन्द्र श्रृंगी ने संचालन करते हुए सुशासन पखवाड़ा की प्रस्तावना रखी। धन्यवाद जिला सह संयोजक नीरज पुरोहित ने दिया।

14 Dec 2025 12:38 pm

बूंदी

राजस्थान न्यूज़

