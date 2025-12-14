जन-कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति को भी मिले

अध्यक्षता करते हुए भाजपा जिलाध्यक्ष रामेश्वर मीणा ने कहा कि जन-जन के कल्याण व उत्थान और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ सरकार निरंतर सेवा में समर्पित हैं। उन्होंने जिले के मंडलों व पंचायत में पहुंचने वाले विकास रथों के लिए अलग-अलग दिवस प्रमुख नियुक्त कर सरकार की उपलब्धियों से आम जन को अवगत व लाभान्वित करवाने का आह्वान किया।बैठक में प्रधान राजेश रायपुरिया, सुशासन पखवाड़ा बून्दी विधानसभा संयोजक गौरव शर्मा, के.पाटन विधानसभा संयोजक बाबू ङ्क्षसह जादौन, हिण्डोली विधानसभा संयोजक सुरेन्द्र गोयल व सह संयोजक डॉ. मनीष मीणा, जिला उपाध्यक्ष सुरेन्द्र नागर आदि उपस्थित रहे।