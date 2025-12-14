सोयाबीन की खरीद क्षमता पूरी, रजिस्ट्रेशन बंद

कापरेन समर्थन मूल्य खरीद केंद्र का निरीक्षण करते अधिकारी व मौजूद किसान एवं प्रभारी।
कापरेन. स्थानीय कृषि उपज मंडी में राजफेड द्वारा संचालित सोयाबीन एवं उड़द समर्थन मूल्य खरीद केंद्र का उच्च अधिकारियों ने निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। खरीद केंद्र प्रभारी लोकेश शर्मा, नरेंद्र खारवाल ने बताया कि खरीद केंद्र पर किसानों एवं बारदाने की समस्या को लेकर निरीक्षण किया और मौके पर मिले किसानों से बातचीत कर व्यवस्था की जानकारी ली गई। निरीक्षण के दौरान क्षेत्रीय अधिकारी विष्णु दत्त शर्मा, मार्केटिंग सोसायटी के प्रधान व्यवस्थापक दिनेश कुमार शर्मा ने निरीक्षण किया। पिछले दिनों बारदाना छोटा पड़ने की शिकायत पर खाली बारदाने का वजन, नाप चौक किया गया।
खरीद केंद्र पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया और खरीद करने वाले ठेकेदार प्रतिनिधि व मंडी कर्मचारियों को राजफेड के नियमानुसार एफएक्यू के निर्धारित मापदंड अनुसार खरीद करने के लिए निर्देशित किया गया।खरीद केंद्र की व्यवस्था पर संतुष्टि जाहिर की गई। क्षेत्रीय अधिकारी ने बताया कि समर्थन मूल्य खरीद केंद्र पर जिंस लेकर आने में किसान रुचि दिखा रहे हैं। खरीद केंद्र पर निर्धारित क्षमता अनुसार पंजीकरण हो चुका है और कापरेन खरीद केंद्र के लिए सोयाबीन का पंजीकरण बन्द कर दिया गया है। वहीं उड़द का पंजीकरण अभी भी चालू है।
खरीद केंद्र पर अब तक सोयाबीन के दो हजार कट्टो की खरीद हो चुकी है। वहीं उड़द के एक सौ कट्टो की खरीद हुई है। इस बार ऑन लाइन पंजीकरण के बाद ऑन लाइन बिक्री वाउचर बन रहे हैं। ओटीपी की व्यवस्था बन्द कर दी गई है। मौके पर मौजूद किसानों ने खरीद केंद्र पर सोयाबीन की खरीद क्षमता एवं प्रति बीघा खरीद क्षमता बढ़ाने, बारिश से प्रभावित होने से सोयाबीन की गुणवत्ता मापदंडों में छूट देने की मांग की है।
