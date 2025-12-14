सोयाबीन की खरीद क्षमता पूरी, रजिस्ट्रेशन बंद

कापरेन. स्थानीय कृषि उपज मंडी में राजफेड द्वारा संचालित सोयाबीन एवं उड़द समर्थन मूल्य खरीद केंद्र का उच्च अधिकारियों ने निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। खरीद केंद्र प्रभारी लोकेश शर्मा, नरेंद्र खारवाल ने बताया कि खरीद केंद्र पर किसानों एवं बारदाने की समस्या को लेकर निरीक्षण किया और मौके पर मिले किसानों से बातचीत कर व्यवस्था की जानकारी ली गई। निरीक्षण के दौरान क्षेत्रीय अधिकारी विष्णु दत्त शर्मा, मार्केटिंग सोसायटी के प्रधान व्यवस्थापक दिनेश कुमार शर्मा ने निरीक्षण किया। पिछले दिनों बारदाना छोटा पड़ने की शिकायत पर खाली बारदाने का वजन, नाप चौक किया गया।