एक्सपोर्टर आने से मंडी में धान के दामों में तेजी

रामगंजबालाजी. कृषि उपज मंडी में धान की नीलामी का कार्य करते व्यापारी।
रामगंजबालाजी. कृषि उपज मंडी में अलग-अलग राज्यों के एक्सपोर्टर द्वारा धान की खरीद का कार्य शुरू किए जाने के बाद में धान के दामों में तेजी आने लगी है। जानकारी अनुसार उत्तर प्रदेश, हरियाणा व पंजाब के लगभग एक दर्जन करीब एक्सपोर्टर इन दिनों मंडी में धान की खरीद कर रहे हैं। यहां पर एक्सपोर्टरों के आने के बाद में धान के दामों में लगभग सौ से तीन सौ रुपए तक का सुधार हुआ है।
वर्तमान में धान के दामों 1718 की वैरायटी लगभग 3100 से 3500,1509 के दाम 2900से 3100 रुपए से अधिक तक किसानों को धान के दाम मिलने लगे हैं। उसके साथ ही अन्य धान की वैरायटी के दामों में भी सुधार हुआ है। यहां किसान संगठनों द्वारा मंडी प्रशासन से एक्सपोर्टरों को बुलाने की मांग की थी, जिस पर अन्य राज्यों के एक्सपोर्टर यहां आने के बाद में अब किसानों को 8 दिन से सभी वैरायटी के धान के दामों में लगभग 100 से 300 रुपए तक का मुनाफा मिल रहा है।
घटने लगी धान की आवक
वही मंडी में अब धीरे-धीरे धान की आवक घटने लगी है। जहां मंडी में 8 दिन पूर्व एक लाख बोरी से अधिक धान की आवक हो रही थी। वही घटकर अब 70 से 80 हजार बोरी करीब की रह गई।
2 दिन भी नहीं रहा परिवर्तन कार्य
मंडी में धान की नीलामी को लेकर मंडी सचिव द्वारा अलग-अलग प्लेटफार्म से नीलामी का कार्य शुरू करने की आदेश जारी किए थे, लेकिन यहां पर दो दिन बाद ही वापस धान की नीलामी का कार्य एक नंबर प्लेटफार्म से सात नंबर तक किया जाने लगा है। जबकि मंडी सचिव ने अलग-अलग दिन 7 नंबर से एक नंबर तक व एक नंबर से 7 नंबर तक खरीद के आदेश जारी किए थे, लेकिन सभी वर्ग के लोगों ने सुविधा को देखते हुए पूर्ववत व्यवस्था को ही जारी रखा।
बड़ी खबरेंView All
बूंदी
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग