एक्सपोर्टर आने से मंडी में धान के दामों में तेजी

2 दिन भी नहीं रहा परिवर्तन कार्य

मंडी में धान की नीलामी को लेकर मंडी सचिव द्वारा अलग-अलग प्लेटफार्म से नीलामी का कार्य शुरू करने की आदेश जारी किए थे, लेकिन यहां पर दो दिन बाद ही वापस धान की नीलामी का कार्य एक नंबर प्लेटफार्म से सात नंबर तक किया जाने लगा है। जबकि मंडी सचिव ने अलग-अलग दिन 7 नंबर से एक नंबर तक व एक नंबर से 7 नंबर तक खरीद के आदेश जारी किए थे, लेकिन सभी वर्ग के लोगों ने सुविधा को देखते हुए पूर्ववत व्यवस्था को ही जारी रखा।