Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Side Effects of Incense Sticks: खुशबू के पीछे छुपा जहर, अगरबत्ती का धुआं कैसे कर रहा है शरीर को नुकसान

Side Effects of Incense Sticks: नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की एक रिपोर्ट के अनुसार, अगरबत्तियों का धुआं सिगरेट के धुएं जितना ही हानिकारक हो सकता है, खासकर जब इसे रोजाना और बंद कमरे में जलाया जाता है।

2 min read

भारत

image

MEGHA ROY

Oct 12, 2025

ncense,Smoke,lungs,lungs damage, cigarette, dangerous, allergy, breath, inflammation,

Incense smoke health risks|फोटो सोर्स – Freepik

Side Effects of Incense Sticks: अगरबत्तियां हमारे घरों और पूजा स्थलों में सुगंध और पवित्रता का प्रतीक मानी जाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह खुशबूदार धुआं, जो हमें अच्छा लगता है, हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना खतरनाक हो सकता है? यह धुआं धीरे-धीरे हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की एक रिपोर्ट के अनुसार, अगरबत्तियों का धुआं सिगरेट के धुएं जितना ही हानिकारक हो सकता है, खासकर जब इसे रोजाना और बंद कमरे में जलाया जाता है।यह धुआं सबसे पहले हमारी त्वचा और फेफड़ों पर असर डालता है। आइए जानते हैं इससे जुड़ी कुछ जरूरी जानकारी।

अगरबत्ती का धुआं, खुशबू के पीछे छुपा खतरा

हम में से बहुत से लोग रोजाना घर, मंदिर या पूजा स्थानों पर अगरबत्ती जलाते हैं। इसकी खुशबू मन को शांति देती है और माहौल को पवित्र बनाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह मीठी सी खुशबू आपके स्वास्थ्य के लिए धीरे-धीरे ज़हर का काम कर सकती है?

धुएं में छुपे सूक्ष्म जहरीले कण

अगरबत्ती जलने पर जो धुआं निकलता है, उसमें बेहद बारीक कण (PM 2.5 और PM 10) और वाष्पशील रसायन (VOCs) होते हैं। यह कण इतने छोटे होते हैं कि सांस के जरिए सीधे फेफड़ों तक पहुंच जाते हैं। रिसर्च से पता चला है कि बंद कमरे में अगर अगरबत्ती जलाई जाए, तो हवा में इन खतरनाक कणों का स्तर सुरक्षित सीमा से कई गुना ज्यादा हो सकता है।

शरीर को कैसे करता है नुकसान?

अगरबत्ती का धुआं सिर्फ सांसों को ही नहीं, बल्कि आंखों, गले और नाक को भी प्रभावित करता है। इससे जलन, खांसी, एलर्जी और साइनस की समस्या बढ़ सकती है। लंबे समय तक इस धुएं के संपर्क में रहने से अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, सीओपीडी जैसी श्वसन संबंधी बीमारियां हो सकती हैं। कुछ शोधों में तो यह भी पाया गया है कि लगातार संपर्क से फेफड़ों के कैंसर का खतरा भी बढ़ जाता है।धुएं में मौजूद रसायन जैसे बेंजीन और फॉर्मल्डिहाइड वही हानिकारक तत्व हैं जो सिगरेट के धुएं में पाए जाते हैं। ये ना सिर्फ फेफड़ों, बल्कि शरीर की कोशिकाओं और खून को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं।

अगरबत्ती के धुएं से कैसे बचें

  • बंद कमरों में जलाने से बचें
  • एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल करें
  • अगरबत्ती हमेशा खुले या हवादार कमरे में जलाएं ताकि धुआं जमा न हो और बाहर निकल सके।
  • केमिकल से भरी अगरबत्तियों की जगह हर्बल, ऑर्गेनिक या चारकोल-फ्री विकल्प चुनें।
  • अगरबत्ती जलाते समय बच्चों, बुज़ुर्गों और अस्थमा या एलर्जी के मरीजों को उससे दूर रखें।
  • अगरबत्ती पूरे दिन जलाना नुकसानदायक हो सकता है। सीमित समय तक ही जलाएं।
  • अगरबत्ती खरीदते समय उसकी सामग्री (ingredients) जरूर पढ़ें ।

ये भी पढ़ें

Flight Smoking Rules: यात्री ने प्लेन में सुलगाई सिगरेट, जोखिम में डाली लोगों की जान! जानें फ्लाइट में स्मोकिंग की मनाही क्यों?
लाइफस्टाइल
Flight smoking rules India, Why smoking is banned on flight, indigo flight case, In-flight smoking penalty in India, Airplane smoking prohibition rules, DGCA rules on smoking in flight,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

लाइफस्टाइल

Updated on:

12 Oct 2025 01:16 pm

Published on:

12 Oct 2025 12:17 pm

Hindi News / Health / Side Effects of Incense Sticks: खुशबू के पीछे छुपा जहर, अगरबत्ती का धुआं कैसे कर रहा है शरीर को नुकसान

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

ट्रंप 74 के और उनका दिल 60 साल का, जानें कैसे 14 साल जवान हुआ उनका Heart

Donald Trump Health Report
स्वास्थ्य

30 Minute Walk Benefit : 30 मिनट की यह वॉक 10,000 कदमों से ज्यादा बेहतर हो सकती है, जानिए अमेरिकी डॉक्टर की सलाह

30 Minute Walk Benefit
स्वास्थ्य

World Arthritis Day 2025: एक्टिव लाइफस्टाइल के बावजूद अर्थराइटिस क्यों? 30-40 की उम्र के लिए चेतावनी

World Arthritis Day, health news,
स्वास्थ्य

Health News: हाई कोलेस्ट्रॉल से 60 से ऊपर हार्ट अटैक का रिस्क हाई, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट में नए प्रोटोकॉल शामिल

जयपुर

Rat Fever: चूहों की रेलमपेल से 8 छात्र बीमार, इंजीनियरिंग कॉलेज को बंद रखने का आदेश, मेस और कैंटीन का लाइसेंस रद्द

Rat Fever Causes
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.