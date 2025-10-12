Side Effects of Incense Sticks: खुशबू के पीछे छुपा जहर, अगरबत्ती का धुआं कैसे कर रहा है शरीर को नुकसान

अगरबत्ती का धुआं सिर्फ सांसों को ही नहीं, बल्कि आंखों, गले और नाक को भी प्रभावित करता है। इससे जलन, खांसी, एलर्जी और साइनस की समस्या बढ़ सकती है। लंबे समय तक इस धुएं के संपर्क में रहने से अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, सीओपीडी जैसी श्वसन संबंधी बीमारियां हो सकती हैं। कुछ शोधों में तो यह भी पाया गया है कि लगातार संपर्क से फेफड़ों के कैंसर का खतरा भी बढ़ जाता है।धुएं में मौजूद रसायन जैसे बेंजीन और फॉर्मल्डिहाइड वही हानिकारक तत्व हैं जो सिगरेट के धुएं में पाए जाते हैं। ये ना सिर्फ फेफड़ों, बल्कि शरीर की कोशिकाओं और खून को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं।