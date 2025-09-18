Flight Smoking Rules: यात्री ने प्लेन में सुलगाई सिगरेट, जोखिम में डाली लोगों की जान! जानें फ्लाइट में स्मोकिंग की मनाही क्यों?

Airplane Smoking Rules: दम्माम से लखनऊ जा रही इंडिगो की फ्लाइट में सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने का मामला सामने आया है। इस फ्लाइट में एक यात्री को विमान के बाथरूम में सिगरेट पीते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। इसके बाद लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरते विमान के चालक दल ने यात्री को एयरपोर्ट अधिकारियों के हवाले कर दिया। क्या आपने कभी सोचा है कि फ्लाइट में सिगरेट पीने की मनाही क्यों है? चलिए हम आपको इस नियम के बारे में बताते हैं।