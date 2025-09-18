Flight Smoking Rules: यात्री ने प्लेन में सुलगाई सिगरेट, जोखिम में डाली लोगों की जान! जानें फ्लाइट में स्मोकिंग की मनाही क्यों?

Airplane Smoking Rules: दम्माम से लखनऊ जा रही इंडिगो की फ्लाइट में सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने का मामला सामने आया है। इस फ्लाइट में एक यात्री को विमान के बाथरूम में सिगरेट पीते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। इसके बाद लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरते विमान के चालक दल ने यात्री को एयरपोर्ट अधिकारियों के हवाले कर दिया। क्या आपने कभी सोचा है कि फ्लाइट में सिगरेट पीने की मनाही क्यों है? चलिए हम आपको इस नियम के बारे में बताते हैं।
प्लेन में मौजूद फ्लेमेबल मटेरियल और सीमित ऑक्सीजन सप्लाई के कारण धूम्रपान एक बड़ा खतरा बन सकता है। छोटी सी चिंगारी भी पूरे विमान को खतरे में डाल सकती है।
फ्लाइट्स में लगे अत्याधुनिक स्मोक डिटेक्टर बाथरूम और केबिन में स्मोकिंग डिटेक्ट कर सकते हैं। ये डिटेक्टर बहुत संवेदनशील होते हैं।
फ्लाइट एक बंद वातावरण होता है। ऐसे में सिगरेट का धुआँ अन्य यात्रियों के लिए बेहद नुकसानदायक हो सकता है, खासकर बच्चों, बुजुर्गों और अस्थमा के मरीजों के लिए।
भारत में फ्लाइट में स्मोकिंग को लेकर DGCA (Directorate General of Civil Aviation) और Aircraft Rules के अंतर्गत सख्त नियम हैं।