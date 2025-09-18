Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Flight Smoking Rules: यात्री ने प्लेन में सुलगाई सिगरेट, जोखिम में डाली लोगों की जान! जानें फ्लाइट में स्मोकिंग की मनाही क्यों?

Smoking Rules In Flight: फ्लाइट में सफर करते वक्त आपने हमेशा सुना होगा "No-smoking" या "Smoking is Strictly Prohibited"। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि फ्लाइट में स्मोकिंग बैन क्यों है? और इसपर कितना जुर्माना लग सकता है?

भारत

Anamika Mishra

Sep 18, 2025

Flight smoking rules India, Why smoking is banned on flight, indigo flight case, In-flight smoking penalty in India, Airplane smoking prohibition rules, DGCA rules on smoking in flight,
फ्लाइट में स्मोकिंग की मनाही क्यों? (Image Source: Gemini AI)

Airplane Smoking Rules: दम्माम से लखनऊ जा रही इंडिगो की फ्लाइट में सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने का मामला सामने आया है। इस फ्लाइट में एक यात्री को विमान के बाथरूम में सिगरेट पीते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। इसके बाद लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरते विमान के चालक दल ने यात्री को एयरपोर्ट अधिकारियों के हवाले कर दिया। क्या आपने कभी सोचा है कि फ्लाइट में सिगरेट पीने की मनाही क्यों है? चलिए हम आपको इस नियम के बारे में बताते हैं।

फ्लाइट में क्यों मना है स्मोकिंग करना (Why Is Smoking Prohibited In Flight)

ये भी पढ़ें

सिर्फ मुट्ठी भर मखाना और 7 बड़े फायदे, क्या आप जानते हैं इसे किसके साथ खाना है?
डाइट फिटनेस
Makhana with Milk Benefits

सुरक्षा का सवाल (Security Question)

प्लेन में मौजूद फ्लेमेबल मटेरियल और सीमित ऑक्सीजन सप्लाई के कारण धूम्रपान एक बड़ा खतरा बन सकता है। छोटी सी चिंगारी भी पूरे विमान को खतरे में डाल सकती है।

फायर अलार्म सिस्टम (Fire Alarm system)

फ्लाइट्स में लगे अत्याधुनिक स्मोक डिटेक्टर बाथरूम और केबिन में स्मोकिंग डिटेक्ट कर सकते हैं। ये डिटेक्टर बहुत संवेदनशील होते हैं।

यात्रियों को असुविधा (Inconvenience To Passengers)

फ्लाइट एक बंद वातावरण होता है। ऐसे में सिगरेट का धुआँ अन्य यात्रियों के लिए बेहद नुकसानदायक हो सकता है, खासकर बच्चों, बुजुर्गों और अस्थमा के मरीजों के लिए।

क्या है नियम? (What are the Rules)

भारत में फ्लाइट में स्मोकिंग को लेकर DGCA (Directorate General of Civil Aviation) और Aircraft Rules के अंतर्गत सख्त नियम हैं।

  • Aircraft Rules, 1937 – Rule 29 के तहत फ्लाइट के अंदर स्मोकिंग पूरी तरह प्रतिबंधित है।
  • स्मोकिंग उपकरण भी पूरी तरह प्रतिबंधित हैं।
  • टॉयलेट में स्मोकिंग डिटेक्टर लगे होते हैं।

कितना लगता है जुर्माना? (How Much is the Fine)

  • धारा 336, 337, 338 IPC के तहत स्मोकिंग करते पकड़े जाने पर 2,000 से 10,000 रुपये तक जुर्माना लग सकता है।
  • कुछ मामलों में जेल भी हो सकती है।
  • एयरलाइन द्वारा ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है।

ये भी पढ़ें

Tricks for Teeth Whitening : पीले दांतों को कैसे बनाएं चमचमाते सफेद, आयुर्वेद और रिसर्च से जानिए
लाइफस्टाइल
Tricks for Teeth Whitening

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

लाइफस्टाइल

Updated on:

18 Sept 2025 06:33 pm

Published on:

18 Sept 2025 06:31 pm

Hindi News / Lifestyle News / Flight Smoking Rules: यात्री ने प्लेन में सुलगाई सिगरेट, जोखिम में डाली लोगों की जान! जानें फ्लाइट में स्मोकिंग की मनाही क्यों?

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.