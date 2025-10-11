Swelling in Feet : पैर में बार-बार सूजन होना किस बीमारी का संकेत, समझिए

सूजन वाली जगह पर 10-15 मिनट तक बर्फ की सिकाई करें। हल्की एक्सरसाइज या योग करें। ताड़ासन, वज्रासन और पैरों को हिलाने जैसी क्रियाएं ब्लड फ्लो बेहतर करती हैं। गुनगुने पानी में सेंधा नमक मिलाकर पैर डुबोने से सूजन और थकान दोनों दूर होते हैं। हाइड्रेटेड रहने से शरीर अतिरिक्त फ्लूइड नहीं रोकता। अगर सूजन के साथ दर्द, लालिमा या सांस फूलने जैसी समस्या हो, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें।