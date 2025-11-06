Sleep Tips: क्या आप भी ऐसे सोते हैं? नींद में ही रुक सकती है सांस, डॉक्टरों ने बताया कौन-सी पोजिशन है सबसे खतरनाक

साइड पर सोना (Side-sleeping) सबसे सुरक्षित तरीका माना जाता है। इससे सांस लेने में आसानी होती है, रीढ़ सीधी रहती है और दिमाग तक ऑक्सीजन का प्रवाह ठीक रहता है। पीठ के बल सोना (Back-sleeping) भी अच्छा है, लेकिन अगर आपको खर्राटे या स्लीप एप्निया की समस्या है तो साइड पोजीशन ज्यादा सही रहेगी। साइड में सोते समय घुटनों के बीच एक छोटा तकिया रख सकते हैं, इससे कमर और कूल्हे पर तनाव नहीं पड़ता।