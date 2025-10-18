Good Sleeping Posture: नींद न आने की टेंशन खत्म! जानिए किस करवट सोने से तुरंत आ सकती है नींद

Good Sleeping Posture: क्या आप भी समय पर सोने के लिए बिस्तर पर तो चले जाते हैं, लेकिन देर रात तक नींद नहीं आती?अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। यह आजकल एक आम लेकिन चिंताजनक समस्या बन चुकी है।इसका एक बड़ा कारण है तेज रफ्तार भरी जिंदगी, बढ़ता हुआ तनाव (स्ट्रेस), और स्क्रीन टाइम, जो हमारी सोने की आदतों पर बुरा असर डालते हैं।लेकिन क्या आप जानते हैं कि केवल सोने का सही तरीका अपनाकर आप अपनी नींद की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं?सही करवट न केवल जल्दी नींद लाने में मदद करती है, बल्कि यह आपके पाचन, दिल की सेहत और दिमाग की कार्यक्षमता पर भी सकारात्मक असर डालती है।