आपका नींद स्टाइल बताएगा आपकी सेहत का हाल! जानिए 5 प्रकार के Sleep Patterns



अगर आप पर्याप्त नींद लेने के बावजूद दिन में थकान और नींद महसूस करते हैं, तो इसके पीछे कोई छुपी हुई सेहत की समस्या हो सकती है।जैसे स्लीप एपनिया, खून की कमी, थायरॉइड की गड़बड़ी या विटामिन की कमी। इस स्थिति में लोग दिन में सुस्ती, काम में मन न लगना और छोटी-छोटी बातों पर चिढ़ने जैसी दिक्कतों का सामना करते हैं।अक्सर ये समस्या तब होती है जब नींद के माहौल में कुछ छोटी-छोटी चीजें जैसे तेज लाइट, बहुत ज्यादा कैफीन या चिंता नींद की गुणवत्ता को खराब कर देती हैं।