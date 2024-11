Steadfast Kit for Bird Flu: बर्ड फ्लू का जल्दी और सटीक निदान अब मुमकिन

Steadfast Kit for Bird Flu : H5N1 वायरस का प्रभाव और खतरा H5N1 वायरस को “हाईली पैथोजेनिक एविडेंस इंफ्लूएंजा (HPAI)” के रूप में पहचाना जाता है, जो पक्षियों के लिए बेहद खतरनाक है। हाल के वर्षों में, इस वायरस ने न केवल पक्षियों, बल्कि अन्य जानवरों जैसे सील, बिल्लियाँ, मवेशी और यहां तक कि इंसानों में भी संक्रमण फैलाया है। इसका तेजी से फैलना, महामारी का रूप धारण कर सकता है।

Steadfast किट का विकास और महत्व Steadfast Kit for Bird Flu का विकास “Diagnostics Development Hub (DxD Hub)” ने किया है, जो सिंगापुर के “Agency for Science, Technology, and Research (A-STAR)” द्वारा होस्ट किया गया एक राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म है। इस किट को जापान के शोधकर्ताओं के साथ मिलकर तैयार किया गया है। इस किट का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह वायरस के विभिन्न स्ट्रेनों, जैसे H5N1, H5N5 और H5N6 को जल्दी और सटीक रूप से पहचान सकता है।



यह भी पढ़ें-सर्दियों में मूंगफली खाने से होने वाले 8 फायदे

पारंपरिक विधियों से तेज परिणाम सामान्यत: बर्ड फ्लू (Bird Flu) के निदान के लिए जो पारंपरिक सीक्वेंसिंग विधियां इस्तेमाल की जाती हैं, उनका परिणाम आने में 2 से 3 दिन लगते हैं। लेकिन Steadfast किट मात्र तीन घंटे में HPAI H5 स्ट्रेनों का पता लगा सकती है, जिससे तेजी से एक्शन लिया जा सकता है। सामान्यत: बर्ड फ्लूके निदान के लिए जो पारंपरिक सीक्वेंसिंग विधियां इस्तेमाल की जाती हैं, उनका परिणाम आने में 2 से 3 दिन लगते हैं। लेकिन Steadfast किट मात्र तीन घंटे में HPAI H5 स्ट्रेनों का पता लगा सकती है, जिससे तेजी से एक्शन लिया जा सकता है।

वायरस के बदलाव के साथ तालमेल बैठाना जापान के राष्ट्रीय पर्यावरण अध्ययन संस्थान के प्रमुख डॉ. ओनुमा मनाबू ने इस किट के महत्व पर जोर दिया। उनका कहना है कि वायरस के तेजी से बदलते रूपों को ध्यान में रखते हुए, इस किट का विकास महामारी के लिए तैयार रहने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह किट बर्ड फ्लू के फैलाव को रोकने के लिए शीघ्र प्रतिक्रिया देने में मदद करेगी।

बर्ड फ्लू की निगरानी और बायो-सुरक्षा Steadfast किट का उपयोग न केवल बर्ड फ्लू (Bird Flu) के वायरस के सही समय पर निदान में मदद करेगा, बल्कि यह प्रवासी पक्षियों की निगरानी, पोल्ट्री फार्मों में बायो-सुरक्षा उपायों को मजबूत करने और संक्रमण के प्रसार को रोकने में भी सहायक सिद्ध होगा। इससे समय रहते चेतावनी मिल सकेगी और संभावित महामारी को टाला जा सकेगा।