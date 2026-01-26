Nipah Virus Outbreak: 1 मरीज, 100 संदिग्ध… क्या बंगाल में चुपके से फैल रहा है साइलेंट किलर? पड़ोसी देशों में अलर्ट

Nipah Virus Outbreak: पश्चिम बंगाल में निपाह वायरस (Nipah Virus) के मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, करीब 100 लोगों को होम क्वारंटीन किया गया है और एक मरीज की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस खबर के बाद न सिर्फ भारत, बल्कि पड़ोसी देशों में भी चिंता बढ़ गई है। थाईलैंड ने तो पश्चिम बंगाल से आने वाले यात्रियों की एयरपोर्ट पर जांच शुरू कर दी है।