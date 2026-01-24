Nipah Virus News : कोरोना से भी खतरनाक वायरस! हेल्थ मंत्रालय ने दिया ये अपडेट, जानिए बचाव का तरीका

प्रतीकात्मक तस्वीर | Photo- Gemini AI
Nipah Virus Latest News : वायरस कोरोना हो या निपाह, ये इंसानों के लिए खतरनाक हैं। निपाह वायरस को लेकर अपडेट आ रही है। बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में 5 केस सामने आए हैं। साथ ही 100 से अधिक लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। केरल, फिर बंगाल और झारखंड में भी इस वायरस के मिले जाने की बात कही जा रही है। इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार की ओर से भी अपडेट (Health Ministry on Nipah Virus) आया है। आइए, जानते हैं कि हेल्थ मंत्रालय ने बचाव को लेकर क्या जानकारी दी है-
निपाह वायरस एक बेहद खतरनाक वायरस है। यह बीमारी जानवरों से इंसानों में फैलती है। निपाह वायरस 'टेरोपस' प्रजाति के चमगादड़ से फैलता है। इसके अलावा सूअर, बिल्लियों और कुत्तों के माध्यम से भी इंसान तक पहुंच सकता है। इसलिए, ऐसे जानवरों से सावधान रहें और संपर्क में आने पर हाइजीन का ध्यान रखें।
निपाह वायरस से बचाव के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसकी पूरी सूची स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की है। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो खुद को निपाह वायरस से बचा सकते हैं-
साथ ही संक्रमित इलाकों और व्यक्ति से दूरी बनाए रखें। अगर किसी कारणवश आपको वहां जाना पड़ता है तो मास्क आदि पहनकर जाएं। साथ ही वहां से वापस आने के बाद भी हाइजीन का ध्यान रखें।
निपाह वायरस का संक्रमण 12 घंटे के भीतर ही व्यक्ति को कोमा में पहुंचा सकते हैं। इसलिए, इस वायरस को लेकर लापरवाही करना भारी पड़ सकता है। अगर आपको ये लक्षण दिखते हैं तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें-
इस तरह आप स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार की जानकारी के आधार पर खुद को बचा सकते हैं। इस तरह की खबर को अधिक से अधिक तक पहुंचाएं ताकि आम लोग इस वायरस के प्रति जागरूक हों।
