Nipah Virus News : कोरोना से भी खतरनाक वायरस! हेल्थ मंत्रालय ने दिया ये अपडेट, जानिए बचाव का तरीका

Nipah Virus Latest News : वायरस कोरोना हो या निपाह, ये इंसानों के लिए खतरनाक हैं। निपाह वायरस को लेकर अपडेट आ रही है। बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में 5 केस सामने आए हैं। साथ ही 100 से अधिक लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। केरल, फिर बंगाल और झारखंड में भी इस वायरस के मिले जाने की बात कही जा रही है। इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार की ओर से भी अपडेट (Health Ministry on Nipah Virus) आया है। आइए, जानते हैं कि हेल्थ मंत्रालय ने बचाव को लेकर क्या जानकारी दी है-