Steroid Side Effects: जिम वालों सावधान! बॉडी बनाने की यह जादुई दवा कहीं आपको अंदर से खोखला तो नहीं कर रही?

स्टेरॉयड का ज्यादा सेवन दिल और नसों पर बुरा असर डालता है। इससे ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, क्योंकि शरीर में पानी रुकने लगता है और नसें सख्त हो जाती हैं। दिल को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे हार्ट फेलियर का खतरा बढ़ जाता है।

इतना ही नहीं, स्टेरॉयड से अच्छा कोलेस्ट्रॉल कम और खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, जिससे नसों में चर्बी जमने लगती है और हार्ट अटैक का जोखिम बढ़ता है।