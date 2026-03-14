Cocomelon Effect on Kids: बच्चे क्यों हो जाते हैं कार्टून के आदी? एक्सपर्ट्स ने बताए तेज एनिमेशन के नुकसान

इस विषय पर अभी भी शोध जारी है, लेकिन कुछ स्टडीज में तेज-तर्रार प्रोग्रामिंग के असर की ओर इशारा किया गया है। उदाहरण के लिए American Academy of Pediatrics से जुड़ी जर्नल Pediatrics में 2011 में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया कि सिर्फ 9 मिनट तक तेज गति वाले कार्टून देखने के बाद छोटे बच्चों की “एग्जीक्यूटिव फंक्शन” क्षमता थोड़ी देर के लिए प्रभावित हो सकती है। एग्जीक्यूटिव फंक्शन में ध्यान लगाना, प्लान बनाना, याददाश्त और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना जैसी क्षमताएं शामिल होती हैं। हालांकि यह स्टडी खास तौर पर CoComelon पर नहीं थी, लेकिन इससे यह जरूर संकेत मिलता है कि बहुत तेज कंटेंट बच्चों के दिमाग पर तुरंत असर डाल सकता है।