ज्यादा स्क्रीन टाइम बच्चों के दिल के लिए खतरा बन सकता है

जयपुर। एक नए अध्ययन में पाया गया है कि अत्यधिक स्क्रीन टाइम बच्चों की आंखों पर दबाव डालने के साथ-साथ भविष्य में उनके दिल और मेटाबॉलिक सेहत के लिए भी खतरा बढ़ा सकता है। शोध में पता चला कि जो बच्चे और किशोर टीवी देखने, गेम खेलने या मोबाइल स्क्रॉल करने जैसे मनोरंजन में ज्यादा समय बिताते हैं, उनमें उच्च रक्तचाप, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल और इंसुलिन रेजिस्टेंस जैसे शुरुआती संकेत ज्यादा देखे गए।