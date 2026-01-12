शिक्षा डिग्री मात्र नहीं, चरित्र और राष्ट्रनिर्माण की मजबूत नींव है: केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, दीक्षांत समारोह का हुआ आयोजन

जयपुर। शिक्षा केवल डिग्री हासिल करने का माध्यम नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण और राष्ट्रनिर्माण का सबसे सशक्त आधार है। विद्यार्थी ज्ञान के साथ संस्कार और जिम्मेदारी को भी अपनाएं, ताकि वे समाज और देश का नाम रोशन कर सकें। यह बात केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विवेकानंद ग्लोबल विश्वविद्यालय के 9वें दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि आज का युवा भारत की सबसे बड़ी ताकत है और उससे अपेक्षा है कि वह नवाचार, आत्मनिर्भरता और ईमानदारी के साथ देश के विकास में योगदान दे।