भरतपुर

Police Action: एक साथ 162 पुलिस जवानों ने की छापेमारी, डीग जिले में मचा हड़कंप, भागने लगे अपराधी

डीग में पुलिस ने अपराध पर काबू पाने के लिए बड़े पैमाने पर एरिया डोमिनेशन अभियान चलाया, जिसमें जिलेभर में दबिश देकर अपराधियों की धरपकड़ तेज की गई।

भरतपुर

Rakesh Mishra

Jan 12, 2026

फाइल फोटो- पत्रिका

डीग। पुलिस ने जिले में अपराध और अपराधियों पर शिकंजा कसते हुए पुलिस महानिरीक्षक भरतपुर रेंज कैलाश चन्द्र विश्नोई के निर्देशानुसार जिला पुलिस अधीक्षक ओमप्रकाश मीना के नेतृत्व में एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत सख्त कार्रवाई की।

19 आरोपियों को गिरफ्तार किया

अपराध पर लगाम कसने के लिए एएसपी से लेकर कांस्टेबल स्तर तक की 33 टीमों में 162 जवानों को शामिल किया गया, जिन्होंने 105 ठिकानों पर दबिश दी। इस दौरान 78 अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। इनामी वारंटी, स्थाई वारंटी सहित विभिन्न मामलों में वांछित चल रहे 36 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। वहीं अवैध शराब, अवैध हथियार, अवैध खनन सहित अन्य एक्ट में 12 प्रकरण दर्ज कर 19 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।

14 टन बजरी जब्त

कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 9 लीटर अवैध हथकड़ शराब, 60 पव्वा देशी शराब, 8 कारतूस 12 बोर तथा 14 टन बजरी जब्त की। इसके अलावा 23 आरोपियों को शांतिभंग में गिरफ्तार किया गया। पुलिस की लगातार दबिश से अपराधियों में खौफ व्याप्त हो गया है। कई अपराधी इलाका छोड़कर फरार हो गए हैं। जिला पुलिस अधीक्षक ओमप्रकाश मीना ने कहा कि राजस्थान पुलिस का संकल्प ‘आमजन में विश्वास, अपराधियों में भय’ को साकार करने के लिए यह अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा।

Hindi News / Rajasthan / Bharatpur / Police Action: एक साथ 162 पुलिस जवानों ने की छापेमारी, डीग जिले में मचा हड़कंप, भागने लगे अपराधी

