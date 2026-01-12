Police Action: एक साथ 162 पुलिस जवानों ने की छापेमारी, डीग जिले में मचा हड़कंप, भागने लगे अपराधी

कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 9 लीटर अवैध हथकड़ शराब, 60 पव्वा देशी शराब, 8 कारतूस 12 बोर तथा 14 टन बजरी जब्त की। इसके अलावा 23 आरोपियों को शांतिभंग में गिरफ्तार किया गया। पुलिस की लगातार दबिश से अपराधियों में खौफ व्याप्त हो गया है। कई अपराधी इलाका छोड़कर फरार हो गए हैं। जिला पुलिस अधीक्षक ओमप्रकाश मीना ने कहा कि राजस्थान पुलिस का संकल्प ‘आमजन में विश्वास, अपराधियों में भय’ को साकार करने के लिए यह अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा।