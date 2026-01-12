Jodhpur: क्राइम ब्रांच में तैनात ASI लूणाराम की कार्डियक अरेस्ट से मौत, दो दिन से अस्पताल में थे भर्ती

जोधपुर। जोधपुर डीसीपी ऑफिस (ईस्ट) की क्राइम ब्रांच में तैनात ASI लूणाराम (47) की सोमवार को निजी अस्पताल में उपचार के दौरान कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई। वे पिछले दो दिन से सांस लेने में तकलीफ और खून की कमी की शिकायत पर भर्ती थे। हालत में सुधार की उम्मीद के बीच अचानक आए कार्डियक अरेस्ट ने उनकी जान ले ली।