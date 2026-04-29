एंजियोप्लास्टी के बाद महिला की मौत! हृदय रोग विशेषज्ञ से जानें क्या होती है और कब की जाती है

Women Death After Angioplasty: भोपाल में एंजियोप्लास्टी कराते समय एक महिला की मौत हो गई। ऐसी खबर सुनकर डर लगना जाहिर सी बात है। हम सोचते हैं कि जो इलाज जान बचाने के लिए है, उससे जान चली कैसे गई? सच तो यह है कि यह तकनीक बहुत काम की है, लेकिन कभी-कभी शरीर का साथ न देना या कोई और दिक्कत इसे मुश्किल बना देती है। आइए डॉक्टर सुनील कुमार जैन (हृदय रोग विशेषज्ञ) से समझते हैं यह है क्या।