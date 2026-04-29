भूलकर भी न पिएं सब्जी के साथ दूध! शरीर में बन सकता है स्लो पॉइजन, जानें इसके 4 बड़े नुकसान

Side Effects of Milk With Vegetables: हममें से बहुत से लोगों को रात के खाने में सब्जी-रोटी के साथ एक गिलास दूध पीने की आदत होती है। हमें लगता है कि इससे शरीर को ज्यादा ताकत मिलेगी, लेकिन हकीकत इसके ठीक उलट है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन (NLM) के अनुसार, सब्जी और दूध एक-दूसरे के विपरीत हैं। जब हम नमक वाली सब्जी के साथ दूध पीते हैं, तो शरीर के अंदर एक तरह की केमिकल रिएक्शन होती है जो धीरे-धीरे हमारे सिस्टम को अंदर से खोखला करने लगती है।