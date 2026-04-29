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भूलकर भी न पिएं सब्जी के साथ दूध! शरीर में बन सकता है स्लो पॉइजन, जानें इसके 4 बड़े नुकसान

Side Effects of Milk With Vegetables: सब्जी और दूध का मेल सेहत के लिए बड़ा खतरा पैदा कर सकता है। अगर आप भी सब्जी-रोटी के साथ दूध पीते हैं, तो संभल जाइए। यह आदत न सिर्फ पेट खराब करती है, बल्कि त्वचा की गंभीर बिमारियों का कारण भी बन सकती है।

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भारत

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Nidhi Yadav

Apr 29, 2026

Side Effects of Milk With Vegetables

Side Effects of Milk With Vegetables (Image- gemini)

Side Effects of Milk With Vegetables: हममें से बहुत से लोगों को रात के खाने में सब्जी-रोटी के साथ एक गिलास दूध पीने की आदत होती है। हमें लगता है कि इससे शरीर को ज्यादा ताकत मिलेगी, लेकिन हकीकत इसके ठीक उलट है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन (NLM) के अनुसार, सब्जी और दूध एक-दूसरे के विपरीत हैं। जब हम नमक वाली सब्जी के साथ दूध पीते हैं, तो शरीर के अंदर एक तरह की केमिकल रिएक्शन होती है जो धीरे-धीरे हमारे सिस्टम को अंदर से खोखला करने लगती है।

1. पेट का सिस्टम हो जाता है फेल

सब्जी और दूध को पचाने का तरीका शरीर के लिए बिल्कुल अलग होता है। जब ये दोनों पेट में जाकर आपस में मिलते हैं, तो दूध फट जाता है। इससे पाचन बुरी तरह बिगड़ जाता है और आपको पेट में भारीपन, गैस, खट्टी डकारें और मरोड़ जैसी परेशानियां होने लगती हैं।

2. स्किन की बीमारियों का डर

सब्जी में नमक और मसाले होते हैं, और नमक का दूध के साथ कोई मेल नहीं है। लंबे समय तक इन दोनों को साथ लेने से खून में गंदगी जमा होने लगती है। यही वजह है कि कई लोगों को चेहरे पर सफेद दाग, खुजली या शरीर पर लाल चकत्ते (एलर्जी) होने लगते हैं, जो जल्दी ठीक नहीं होते।

3. लिवर और किडनी पर बढ़ता है बोझ

जब हम गलत कॉम्बिनेशन का खाना खाते हैं, तो शरीर में जहरीले तत्व (टॉक्सिन्स) बनने लगते हैं। इन जहरीले तत्वों को साफ करने के लिए हमारे लिवर और किडनी को दोगुनी मेहनत करनी पड़ती है। लगातार ऐसा करने से ये अंग कमजोर पड़ सकते हैं और शरीर की बीमारियों से लड़ने की ताकत कम हो जाती है।

4. हड्डियों और जोड़ों में दर्द

क्या आप जानते हैं कि गलत खान-पान आपके जोड़ों को भी जाम कर सकता है? सब्जी और दूध के मेल से शरीर में यूरिक एसिड बढ़ने का खतरा रहता है, जिससे घुटनों और शरीर के अन्य जोड़ों में दर्द की समस्या शुरू हो सकती है।

कब और कैसे पिएं दूध?

अगर आपको दूध पीना ही है, तो खाने और दूध के बीच कम से कम 2 से 3 घंटे का गैप जरूर रखें। सबसे अच्छा तरीका यह है कि सुबह नाश्ते में दूध लें या फिर रात को खाने के काफी देर बाद। याद रखें, सेहतमंद रहने के लिए सिर्फ अच्छा खाना ही काफी नहीं है, उसे सही तरीके से खाना भी जरूरी है।

डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

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Published on:

29 Apr 2026 01:16 pm

Hindi News / Health / भूलकर भी न पिएं सब्जी के साथ दूध! शरीर में बन सकता है स्लो पॉइजन, जानें इसके 4 बड़े नुकसान

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