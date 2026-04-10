Milk and Parkinson Risk: क्या रोज दूध पीने से 20% बढ़ सकता है पार्किंसन का रिस्क? 6 लाख लोगों पर हुई स्टडी

वैज्ञानिक अभी तक यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हो सकता है। एक कारण gut-brain connection हो सकता है, यानी जो हम खाते हैं उसका असर हमारे दिमाग पर भी पड़ता है। इसके अलावा कुछ लोग मानते हैं कि दूध में मौजूद कुछ केमिकल या बैक्टीरिया दिमाग की सेहत को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन अभी तक इनमें से कोई भी बात पूरी तरह साबित नहीं हुई है।