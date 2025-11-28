इन 2 विटामिन की कमी से हो सकती है ये दिमागी बीमारी, जनिए क्या खाने से मिल सकते हैं ये Vitamins

वैज्ञानिकों ने इस अध्ययन के रिजल्ट में ये देखा की पार्किंसंस रोग का आंत से संबंध है। हमारी आंत में छोटे-छोटे जीवाणु (Bacteria) होते हैं, जिन्हें माइक्रोबायोम कहा जाता है। ये जीवाणु हमारे पाचन और स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी हैं। इस स्टडी में वैज्ञानिकों ने पार्किंसंस के मरीजों के मल के नमूनों की जांच की और पाया की उनकी आंत में उन जीवाणुओं का अभाव था जो विटामिन B2 और B7 से बनते हैं। अन्य देशों में भी जब इसी तरह के नतीजे मिले तो उससे ये पता चला की ये समस्या वैश्विक है। इस अध्ययन में ये भी देखा गया की जब शरीर में विटामिन B2 और B7 की कमी होती है, तो आंत में शॉर्ट चेन,फैटी एसिड और पॉलीमाइन जैसे जीवाणु भी कम हो जाते हैं। इन अणुओं से ही आंतों के चारों ओर श्लेष्मा की परत बनती हैं। इनकी कमी से यह परत पतली और कमजोर हो जाती है।