कूलर के आगे मैं लेटूंगी की जिद में दे दी जान! मनोचिकित्सक से जानें खतरे के संकेत और क्यों बढ़ रहे हैं सुसाइड के मामले

Child Mental Health: अक्सर बच्चों के सुसाइड की खबरें पढ़कर हम कह देते हैं कि आजकल के बच्चों में सहनशक्ति ही नहीं है या जरा सी बात पर इतना बड़ा कदम उठा लिया! लेकिन भोपाल की घटना को सिर्फ एक कूलर के विवाद तक सीमित रखना गलत होगा। सच तो यह है कि वह विवाद सिर्फ एक ट्रिगर था। असली तूफान तो उस मासूम के मन के अंदर काफी समय से चल रहा होगा। सवाल यह है कि क्या हम अपने बच्चों के शारीरिक विकास को देखते-देखते उनके मन को पढ़ना भूल गए हैं? आइए डॉक्टर आदित्य सोनी (मनोचिकित्सक) से जानते हैं आपके सभी सवालों के जवाब?