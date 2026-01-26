26 जनवरी 2026,

बीकानेर

अब मुस्कुराना भी हुआ महंगा! जानिए कैसे चांदी के भाव बढ़ने से ‘डेंटल फिलिंग’ हुई महंगी

Silver now impacting Health: बीकानेर। अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी की चमक बढ़ने से आभूषणों की बिक्री पर तो सीधा असर नजर आ ही रहा है अप्रत्यक्ष असर डेंटल ट्रीटमेंट में भी दिखने लगा है। इससे मरीजों ने दांतों की फिलिंग कराने से किनारा करना शुरू कर दिया है।

बीकानेर

image

Anand Prakash Yadav

image

बृजमोहन आचार्य

Jan 26, 2026

प्रतीकात्मक तस्वीर, मेटा एआइ

प्रतीकात्मक तस्वीर, मेटा एआइ

Silver now impacting Health: बीकानेर। अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी की चमक बढ़ने से आभूषणों की बिक्री पर तो सीधा असर नजर आ ही रहा है अप्रत्यक्ष असर डेंटल ट्रीटमेंट में भी दिखने लगा है। इससे मरीजों ने दांतों की फिलिंग कराने से किनारा करना शुरू कर दिया है। दांतों की फिलिंग और अन्य उपचार में चांदी का उपयोग होता है।

तरल चांदी की शीशी के दाम कई गुणा बढ़ गए है। इसने मरीजों के साथ दंत चिकित्सकों की परेशानी बढ़ा दी है। हालात यह हैं कि कुछ समय पहले तक जो चांदी की शीशी एक हजार रुपए में दंत चिकित्सक को मिलती थी, अब 6 हजार रुपए की हो गई है।

इस कारण चांदी का उपयोग

दंत चिकित्सकों के अनुसार चांदी का उपयोग दांतों की फिलिंग में किया जा रहा है। चांदी की मजबूती और जीवाणुरोधी गुणों से मरीज के दांत में तरल चांदी कुछ अन्य धातु के मिश्रण के साथ भरी जाती है। कुछ लोग दांत पर चांदी की कैप भी लगवाते है। चांदी पर जंग नहीं लगता और इंफेक्शन फैलने का खतरा भी नहीं होता। चांदी की कीमतों में तेज से दंत चिकित्सा के लिए आपूर्ति होने वाली तरल चांदी की मांग बहुत कम रह गई है।

दोगुना महंगा हो गया ट्रीटमेंट

दंत चिकित्सा में चांदी का महत्वपूर्ण उपयोग होता है। इसे फाइन ग्रेन हाई कॉपर अमलगम कहा जाता है। यह मरकरी के साथ मिलाकर दांतों में रेस्टोरेशन करने के काम आती है। रेस्टोरेशन का अर्थ दांत के अंदर बने छेद से कैविटी को साफ़ कर उसमें चांदी की फिलिंग करना होता है। अब दंत चिकित्स फीलिंग का शुल्क दो से तीन गुणा मांग रहे है।

बाजार में 30 ग्राम की शीशी

बाज़ार में अच्छी गुणवत्ता की सिल्वर फाइन ग्रेन हाई कॉपर अमलगम 30 ग्राम की शीशी में उपलब्ध होती है। इसका कंपोज़िशन कई तरह से होता है। इसमें चांदी 65 से 70 प्रतिशत होती है। चांदी का वजन करीब 21 ग्राम होता है। टीन 25 से 29 प्रतिशत, कॉपर 3 से 6 प्रतिशत तथा जिंक की मात्रा 1 प्रतिशत होती है। इसका वजन 0.3 ग्राम होता है। अच्छी गुणवत्ता की सिल्वर अमलगम पहले करीब 4000 रुपए में 30 ग्राम की शीशी में उपलब्ध होती थी। अब इसी वजन की शीशी 6 हजार रुपए से अधिक हो गई है।

चांदी की फिलिंग कम कराने लगे

चांदी की बढ़ती कीमतों की वजह से दांतों की फिलिंग कम होने लगी है। पहले तीन से चार हजार रुपए शीशी के लगते थे। अब 6 हजार रुपए हो गए हैं। दांतों की फिलिंग में एक हजार रुपए तक का शुल्क बढ़ गया है। कुछ मरीज चांदी के भाव उतरने का इंतजार कर रहे हैं।

  • डॉ. रंजन माथुर, सीनियर दंत चिकित्सक

