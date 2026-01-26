अब मुस्कुराना भी हुआ महंगा! जानिए कैसे चांदी के भाव बढ़ने से ‘डेंटल फिलिंग’ हुई महंगी

बाज़ार में अच्छी गुणवत्ता की सिल्वर फाइन ग्रेन हाई कॉपर अमलगम 30 ग्राम की शीशी में उपलब्ध होती है। इसका कंपोज़िशन कई तरह से होता है। इसमें चांदी 65 से 70 प्रतिशत होती है। चांदी का वजन करीब 21 ग्राम होता है। टीन 25 से 29 प्रतिशत, कॉपर 3 से 6 प्रतिशत तथा जिंक की मात्रा 1 प्रतिशत होती है। इसका वजन 0.3 ग्राम होता है। अच्छी गुणवत्ता की सिल्वर अमलगम पहले करीब 4000 रुपए में 30 ग्राम की शीशी में उपलब्ध होती थी। अब इसी वजन की शीशी 6 हजार रुपए से अधिक हो गई है।