इथियोपिया में सक्रिय हुआ 60 साल पुराना मारबर्ग वायरस! खून, लार, पेशाब से फैलता है संक्रमण

मारबर्ग वायरस की पहली पहचान 1967 में जर्मनी के मारबर्ग शहर में हुई थी, जब लेबोरेटरी में काम करने वाले कुछ लोगों में एक अज्ञात वायरस के कारण बीमारी फैल गई थी। तब से इस वायरस का नाम मारबर्ग वायरस रखा गया है। यह वायरस शुरू में मुख्य रूप से जंगली जानवरों के जरिए इंसानों में फैलता है।