27 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

Patrika Special News

Exclusive : सलमान के ट्रेनर का इंटरव्यू: 60 के हुए भाईजान, बदल डाली ये दो आदतें, वजन बढ़ने के कारण का भी किया खुलासा

Exclusive Salman Khan trainer Interview : आज सलमान खान 60 साल के हो गए हैं। फैंस Happy Birthday Salman के साथ सोशल मीडिया पर जन्मदिन मना रहे हैं। पत्रिका के साथ बातचीत में सलमान के ट्रेनर राकेश उडियार ने उनकी दो आदतों के बारे में बताया है जो 60 की उम्र में वो बदले हैं।

4 min read
Google source verification

मुंबई

image

Ravi Gupta

Dec 27, 2025

Salman Khan trainer, Exclusive Salman Khan trainer Interview, Rakkesh R Uddiyar Interview, Salman Khan changed 2 habits, Salman Khan Birthday, Salman Khan 60th Birthday,

सलमान खान के ट्रेनर सेलेब्स के साथ | Photo- Rakkesh R Uddiyar

Exclusive Salman Khan Gym Trainer Rakkesh R Uddiyar Interview : बॉलीवुड के 'भाईजान' सलमान खान 60 (Salman Khan Birthday) के हो गए हैं। सीनियर सिटीजन वाली उम्र में भी सलमान दिखने में 30-40 के लगते हैं और एनर्जी भी दबंग वाली है। इसके लिए सलमान खान क्या करते हैं। ये बात राकेश आर उडियार ने बताई है जो 20 साल से उनके फिटनेस ट्रेनर हैं। राकेश ने 'पत्रिका' के रवि कुमार गुप्ता के साथ बातचीत में बताया है कि 60 की उम्र आने पर सलमान खान वर्कआउट से लेकर खानपान को लेकर क्या बदलाव किए हैं, सलमान खान को नाश्ते से लेकर डिनर तक में क्या खाना पसंद है। साथ ही बीच में सलमान का वजन अचानक क्यों बढ़ा था, इसको लेकर भी खुलासा किया है।

Salman Khan Trainer Rakkesh Uddiyar Interview | सलमान के ट्रेनर का इंटरव्यू

राकेश उडियार कहते हैं, मैं लंबे समय से बॉलीवुड सितारों को फिटनेस ट्रेनिंग देते आ रहा हूं। एक लंबा समय गुजर गया है। पर, सलमान सर के साथ काम करने का मजा ही अलग है। क्योंकि, वो फिटनेस को लेकर डेडिकेटेड एक्टर हैं। साथ ही मैंने आमिर खान सर के साथ ही काम किया, उनके साथ भी कमाल का अनुभव रहा है। बता दें, राकेश ने आयुष्मान खुराना, विकी कौशल जैसे तमाम बड़े फिल्मी सितारों को भी ट्रेन किया है।

Salman Khan Fitness Secret | 60 की उम्र में सलमान का फिटनेस मंत्र

राकेश उडियार ने बताया, सलमान खान 60 के हो चुके हैं। पर, उनकी एनर्जी के आगे हम भी नहीं टिक पाते हैं। वो लंबे समय से खुद को इस तरह से ट्रेन किए हैं। उन्होंने कार्डियो करना अधिक कर दिया है। वो अब पहले से अधिक टहलते-दौड़ते हैं। वास्तव में उम्र के साथ ऐसा करना बेहद जरूरी है ताकि गठिया जैसे दर्द आदि से बचा जा सके। वो सुबह उठने के बाद गर्म पानी और ब्लैक कॉफी लेते हैं। इसके बाद वो टहलने के लिए निकल जाते हैं। उसके बाद जिम में आकर पसीना बहाते हैं।

सलमान का वजन अचानक क्यों बढ़ा था?

राकेश कहते हैं कि सलमान खान का वजन बीच में एकाएक बढ़ा था। जिसके बाद कई लोग ट्रोल कर रहे थे। पर, उन लोगों को ये नहीं पता कि सलमान के शरीर में कितने फ्रैक्चर्स हैं। स्टंट के कारण सर्जरी करनी पड़ी। ऐसे में खुद को फिट रखना कितना मुश्किल काम हो जाता है। स्वास्थ्य कारणों से उनका वेट बढ़ा था जिसको फिर वो मेंटेन कर लिए।

खाने को लेकर सलमान ने किया सख्त बदलाव

इसके अलावा सलमान खान ने इस उम्र में एक और बदलाव किया है। वो अब खाने को लेकर अपने साथ सख्त हो चुके हैं। पहले वो इसको लेकर थोड़े बेपरवाह रहते थे। पर अब वो इस तरह की गलती नहीं करते हैं। अब बहुत सीमित मात्रा में खाना खाते हैं, अधिक खाने पर पूरी तरह रोक लगा चुके हैं।

12-14 घंटे की फास्टिंग करते हैं सलमान

राकेश ने बताया कि हम लोग अब इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात कर रहे हैं। पर सलमान खान काफी पहले से ऐसा करते हैं। वो रात के डिनर में 12-14 घंटे के अतंराल के बाद ही खाना खाते हैं। ऐसा शायद ही कभी हुआ हो कि वो इस नियम को तोड़े हों! ये भी एक वजह है कि वो लंबे समय से फिट रहने में कामयाब रहे हैं।

बिरयानी नहीं छोड़ पा रहे सलमान

राकेश कहते हैं कि सलमान खान को बिरयानी बहुत पसंद है। बिरयानी को कई लोग मानते हैं कि फिट फूड नहीं है। पर, ऐसा नहीं है। सलमान लंबे समय से बिरयानी खाते आ रहे हैं और पूरी तरह फिट भी हैं। और मुझे लगता है कि वो कभी भी बिरयानी खाना नहीं छोड़ पाएंगे। हां, प्लेट में बिरयानी की मात्रा जरूर कम हुई है।

मां के हाथ का खाना पहली पसंद

ये बात सब जानते हैं कि सलमान खान की मां कमाल का खाना बनाती हैं। हम लोग भी स्वाद ले चुके हैं। सलमान हमेशा से घर के खाने को खाना ही पसंद करते हैं। वो बाहर खाने से हमेशा बचते हैं। अगर दिन में कहीं खा भी लिए तो डिनर तो घर पर ही करते हैं। इसके साथ वो समझौता नहीं करते हैं।

सलमान का नाश्ता और अंडा

राकेश ने ये भी बताया कि सुबह उठने के बाद गर्म पानी और ब्लैक काफी के बाद उनको नाश्ते में अंडा खाना पसंद है। उबाला हुआ अंडा या अंडे का पोच खाना पसंद है। इसके साथ ओट्स और फल होते हैं। फल में सलमान खान को अपने सीजनल फ्रूट्स पसंदे हैं। या फिर तरबूज, कीवी, पपीता खाते हैं। फल उनके ब्रेकफास्ट में होता ही है।

सलमान हमेशा से फिटनेस फ्रीक

राकेश ने ये भी कहा कि सलमान को मैं सिर्फ गाइड करता हूं। क्योंकि, वो तब से सिक्स पैक रखे हैं जब दुनिया इसके बारे में बहुत कम जानती थी। साल 1995 में पहली बार सिक्स पैक दिखाया था। फिल्म वीरगति (1995) का लुक देखकर लोग क्रेजी हो गए थे। उस समय सोशल मीडिया होता तो वायरल होना तय था। एक प्रकार से देखा जाए तो वो लुक उस दौर का वायरल लुक ही था।

सलमान खान के फिटनेस को लेकर और भी कई मजेदार स्टोरीज पढ़ने को मिलने वाली हैं। जैसे- ट्रेनर राकेश ने इनके पसंदीदा फल-सब्जी के बारे में बताया है। साथ ही दूध-दही आदि को लेकर भी कई बातें बताई हैं। ये स्टोरी आप पत्रिका के लाइफस्टाइल सेक्शन पर पढ़ पाएंगे।

ये भी पढ़ें

Salman Khan Birthday: ब्रेसलेट ही नहीं, महंगी घड़ियों के भी शौकीन, सलमान खान की फैशनेबल चीजों का आज भी है क्रेज
लाइफस्टाइल
सलमान खान की महंगी घड़ियां, सलमान खान का ब्रेसलेट स्टाइल, भाईजान का फैशन स्टाइल, Salman Khan watches price,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bollywood

Bollywood News

Healthy Lifestyle

सलमान खान

Published on:

27 Dec 2025 06:30 am

Hindi News / Patrika Special / Exclusive : सलमान के ट्रेनर का इंटरव्यू: 60 के हुए भाईजान, बदल डाली ये दो आदतें, वजन बढ़ने के कारण का भी किया खुलासा

बड़ी खबरें

View All

Patrika Special News

ट्रेंडिंग

चांदी की चमक के पीछे हैं 5 सेक्टर्स! बनी रही डिमांड तो भाव छुएंगे आसमान

Patrika Special News

‘डिप्रेशन’ में चला गया था यश, बाहर निकालकर लाई ‘पेटिंग’, पढ़ें पूरी स्टोरी

Yash Singh
Patrika Special News

‘बंदिनी’ से ‘पीकू’ तक, जब-जब हिंदी सिनेमा में बदला महिला किरदारों का रूप, तब-तब सामने आई एक सशक्त महिला

Women Representation in Hindi Films
Patrika Special News

पालक-चिकन करी खाने से एक ही परिवार के 3 की मौत, Expert से जानिए संभावित कारण व बचाव के उपाय

Palak and Chicken, Odisha food poising News, dont mix these foods, cause of food poising, Palak and Chicken khane se maut,
Patrika Special News

विकास की पटरी पर मारवाड़: 120 KM लंबी नई रेल लाइन से बदलेगी राजस्थान की तस्वीर! जानिए बड़े फायदे

marvar development
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.