Exclusive : सलमान के ट्रेनर का इंटरव्यू: 60 के हुए भाईजान, बदल डाली ये दो आदतें, वजन बढ़ने के कारण का भी किया खुलासा

Exclusive Salman Khan Gym Trainer Rakkesh R Uddiyar Interview : बॉलीवुड के 'भाईजान' सलमान खान 60 (Salman Khan Birthday) के हो गए हैं। सीनियर सिटीजन वाली उम्र में भी सलमान दिखने में 30-40 के लगते हैं और एनर्जी भी दबंग वाली है। इसके लिए सलमान खान क्या करते हैं। ये बात राकेश आर उडियार ने बताई है जो 20 साल से उनके फिटनेस ट्रेनर हैं। राकेश ने 'पत्रिका' के रवि कुमार गुप्ता के साथ बातचीत में बताया है कि 60 की उम्र आने पर सलमान खान वर्कआउट से लेकर खानपान को लेकर क्या बदलाव किए हैं, सलमान खान को नाश्ते से लेकर डिनर तक में क्या खाना पसंद है। साथ ही बीच में सलमान का वजन अचानक क्यों बढ़ा था, इसको लेकर भी खुलासा किया है।