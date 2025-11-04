ब्राजील में मिला नया कोरोना जैसा वायरस! जानें क्या है BRZ batCoV की सच्चाई

यह स्टडी हाल ही में BioRxiv जर्नल में प्रकाशित हुई है। इसमें बताया गया है कि BRZ batCoV में एक ऐसा जेनेटिक हिस्सा (genetic element) मिला है जो SARS-CoV-2 जैसा है। इसका मतलब यह है कि कोरोना जैसे वायरस प्रकृति में खुद ही विकसित हो सकते हैं, उन्हें लैब में बनाने की जरूरत नहीं होती। सबसे खास बात यह है कि इस नए वायरस में एक फ्यूरिन क्लीवेज साइट (furin cleavage site) मिला है। यही वह हिस्सा है जो कोरोना वायरस को मानव कोशिकाओं (human cells) में घुसने में मदद करता है। पहले कुछ लोगों का मानना था कि यह हिस्सा लैब में बनाया गया होगा, लेकिन अब वैज्ञानिकों ने साफ कहा है कि ऐसा फीचर प्राकृतिक रूप से भी बन सकता है।