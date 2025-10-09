Viral Fever and Co-Infection : वायरल के साथ को-इंफेक्शन, 2025 में इतनी खतरनाक क्यों हो गई हैं मौसमी बीमारियां?

Viral Fever and Co-Infection : मौसम के इस बदलाव ने शहरों में बीमारी का ऐसा जाल बिछाया है कि हर दूसरा आदमी खांस रहा है या बुखार से तप रहा है। कभी तेज गर्मी, तो कभी अचानक ठंड… मौसम की इस लुका-छिपी ने हमारे शरीर की इम्यूनिटी (रोग प्रतिरोधक क्षमता) पर सीधा हमला किया है।