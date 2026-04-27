Heat Stroke Symptoms : लू से 37 साल के युवक की मौत, जानिए लू लगने के खतरनाक लक्षण और बचाव

केरल के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनकी मृत्यु का कारण हीट स्ट्रोक बताया गया है। एक अधिकारी ने कहा, "उनके शरीर का तापमान 107 डिग्री फारेनहाइट था, जो अत्यधिक असामान्य है। सामान्य तापमान 98 डिग्री होता है, और बुखार की स्थिति में भी यह 102 या 103 डिग्री तक ही जाता है। वे सीधे धूप के संपर्क में थे। एमआरआई रिपोर्ट सहित अन्य सभी कारक भी प्रथम दृष्टया इसकी पुष्टि करते हैं कि उनकी मृत्यु हीट स्ट्रोक से हुई है। हालांकि, आधिकारिक पुष्टि करने से पहले विभाग डेथ ऑडिट (मृत्यु की समीक्षा) करेगा।"