Weather Alert: राजस्थान में भीषण गर्मी, 21 जिलों में अलर्ट जारी, 28 अप्रेल से बदलेगा मौसम

जयपुर। राजस्थान में भीषण गर्मी का दौर लगातार जारी है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान 42 से 46 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया जा रहा है। रविवार को सबसे अधिक तापमान बाड़मेर में 46.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। नौ शहरों में दिन का पारा 44 डिग्री से अधिक दर्ज किया गया। जैसलमेर में 46 डिग्री तापमान रहा। जयपुर में दिन का पारा 42.7 डिग्री पर आ गया। उदयपुर शहर में दिनभर आसमान में बादल छाए रहे। अपराह्न बाद हल्की बूंदाबांदी होने से पिछले कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार राज्य के कुछ भागों में हीटवेव का असर आगामी 24 से 48 घंटे तक बना रहने की संभावना है।