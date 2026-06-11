Global Fatty Liver Day 2026: क्यों बिना लक्षण सामने आए आती है फैटी लिवर की बीमारी? NLM ने बताए कारण

हमारा लिवर शरीर का एक बेहद मेहनती अंग है। यह भोजन को ऊर्जा में बदलने, विषैले पदार्थों को बाहर निकालने और शरीर के कई जरूरी कार्यों को संभालने का काम करता है। मेयो क्लिनिक, क्लीवलैंड क्लिनिक और नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन (NLM) के अनुसार, जब लिवर की कोशिकाओं में जरूरत से ज्यादा चर्बी जमा होने लगती है, तो उसे फैटी लिवर कहा जाता है। समस्या तब शुरू होती है जब यह जमा चर्बी धीरे-धीरे लिवर के सामान्य कामकाज को प्रभावित करने लगती है।