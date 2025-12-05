5 दिसंबर 2025,

2,600 रुपए से भी कम में Cancer Vaccine! रूस की नई वैक्सीन से ठीक हो सकता है ये कैंसर

Bladder Cancer Vaccine: ब्लैडर कैंसर के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन यह काफी खतरनाक होता है। छोटी-छोटी गलतियों के कारण आप इसके शिकार हो सकते हैं। हाल ही रूस की कंपनी ने ब्लैडर कैंसर वैक्सीन इमुरोन वैक बनाई और अब इसकी कीमत भी तय कर ली है। इस वैक्सीन के बारे में जानने के साथ ही ब्लैडर कैंसर कितना खतरनाक है, इसके लक्षण और बचाव के उपाय क्या है...ये भी जानना बेहद जरुरी है।

भारत

image

Dimple Yadav

Dec 05, 2025

Cancer Vaccine

Cancer Vaccine (photo- freepik)

Bladder Cancer Vaccine: ब्लैडर कैंसर देश में एक सीरियस बीमारी का रुप ले चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2020 में ब्लैडर कैंसर के 22 हजार 548 केस सामने आए थे। इनमें से 12 हजार 353 की मौत हो गई थी। इस बीच लंबे समय से इसकी वैक्सीन का इंतजार किया जा रहा था। अब रुस की कंपनी ने इसकी वैक्सीन बना दी है, जिससे राहत महसूस की जा रही है। हालांकि यह कितनी फायदेमंद साबित होगी, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपको इस वैक्सीन के बारे में तो बताएंगे ही, उससे पहले जानिए ब्लैडर कैंसर क्या होता है और यह कितना खतरनाक साबित हो सकता है। इसके लक्षण और बचाव के उपाय भी जान लेते हैं।

ब्लैडर कैंसर क्या है?

ब्लैडर कैंसर मूत्राशय में होने वाला कैंसर है। मूत्राशय वह थैली होता है, जहां पेशाब (Urine) जमा होती है। जब ब्लैडर की अंदरूनी परत की कोशिकाएं असामान्य तरीके से बढ़ने लगती हैं और गांठ बनाने लगती हैं, तो इस स्थिति को ब्लैडर कैंसर कहा जाता है।

ब्लैडर कैंसर के लक्षण

  • पेशाब में खून, बार-बार पेशाब और पेशाब करके वक्त दर्द या जलन होना
  • पेट के नीचे या कमर में दर्द होना
  • पेशाब पूरा खाली न होने का एहसास होना

    ब्लैडर कैंसर के कारण

    • लंबे समय से धूम्रपान करना।
    • केमिकल उद्योगों में काम करना।
    • शरीर में लंबे समय से मौजूद ब्लैडर स्टोन।
    • उम्र बढ़ना, खासकर 50 साल के बाद हो सकता है।

      ब्लैडर कैंसर से कैसे बचें

      • पेशाब रोककर न रखें।
      • ज्यादा पेनकिलर न खाएं।
      • खूब पानी पीएं, ताकि टॉक्सिन बाहर निकल सके।
      • पेशाब में इंफेक्शन, जलन या खून दिखे, तो टेस्ट कराएं।
      • धूम्रपान और तंबाकु जैसी चीजों का सेवन तुरंत बंद कर दें।
      • रोज 8 से 10 गिलास पानी पिएं, फल-सब्जियां खाएं, व्यायाम करें।

        कितना खतरनाक होता है ब्लैडर कैंसर?

        • स्टेज 1 और स्टेज 2ः ब्लैडर के भीतर की परत तक सीमित। सही इलाज से सामान्य जीवन जी सकते हैं।
        • स्टेज 3ः ब्लैडर से बाहर आसपास के ऊतकों तक पहुंच। जोखिम-भरा। इलाज से कई सालों तक जीवन संभव।
        • स्टेज 4ः शरीर के दूसरे भागों तक फैल जाता है। बहुत गंभीर। मरीज की हालत और इलाज के हिसाब से, महीनों से कुछ सालों तक जीवन संभव।
        • कैंसर सिर्फ ब्लैडर में है तो, महीनों या सालों में कंट्रोल कर सकते हैं। लिवर, फेफड़े, हड्डियों या लिम्फ नोड्स तक फैलने पर गंभीर हो सकता है।

          रूसी ब्लैडर कैंसर वैक्सीन क्या है?

          जीएक्सपी न्यूज रूस (GxP News Russia) की रिपोर्ट के अनुसार, रूस ने ब्लैडर कैंसर वैक्सीन 'इमुरोन वैक' तैयार की है। State Register of Drugs के अनुसार, इमुरोन वैक की दो डोज वाले पैक की कीमत 2,200 रूबल ( 2,570-2,580 ₹) से थोड़ी कम होगी। इसे गैमेलिया सेंटर ऑफ एपिडेमियोलजी एंड माइक्रोबायोलजी ने बनाया है। स्वास्थ्य मंत्रालय में इसका जून में रजिस्ट्रेशन हुआ। अगस्त में सेंटर के डायरेक्टर अलेकसांद्र गिन्सबुर्ग ने बताया था कि, यह वैक्सीन पहले से ही कैंसर मरीजों की पोस्ट ऑपरेटिव थैरेपी में इस्तेमाल हो रही है। इसकी सीआईएस देशों, खासकर आर्मेनिया में बहुत ज्यादा मांग है।

          Hindi News / Health / 2,600 रुपए से भी कम में Cancer Vaccine! रूस की नई वैक्सीन से ठीक हो सकता है ये कैंसर

