2,600 रुपए से भी कम में Cancer Vaccine! रूस की नई वैक्सीन से ठीक हो सकता है ये कैंसर

Cancer Vaccine (photo- freepik)
Bladder Cancer Vaccine: ब्लैडर कैंसर देश में एक सीरियस बीमारी का रुप ले चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2020 में ब्लैडर कैंसर के 22 हजार 548 केस सामने आए थे। इनमें से 12 हजार 353 की मौत हो गई थी। इस बीच लंबे समय से इसकी वैक्सीन का इंतजार किया जा रहा था। अब रुस की कंपनी ने इसकी वैक्सीन बना दी है, जिससे राहत महसूस की जा रही है। हालांकि यह कितनी फायदेमंद साबित होगी, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपको इस वैक्सीन के बारे में तो बताएंगे ही, उससे पहले जानिए ब्लैडर कैंसर क्या होता है और यह कितना खतरनाक साबित हो सकता है। इसके लक्षण और बचाव के उपाय भी जान लेते हैं।
ब्लैडर कैंसर मूत्राशय में होने वाला कैंसर है। मूत्राशय वह थैली होता है, जहां पेशाब (Urine) जमा होती है। जब ब्लैडर की अंदरूनी परत की कोशिकाएं असामान्य तरीके से बढ़ने लगती हैं और गांठ बनाने लगती हैं, तो इस स्थिति को ब्लैडर कैंसर कहा जाता है।
जीएक्सपी न्यूज रूस (GxP News Russia) की रिपोर्ट के अनुसार, रूस ने ब्लैडर कैंसर वैक्सीन 'इमुरोन वैक' तैयार की है। State Register of Drugs के अनुसार, इमुरोन वैक की दो डोज वाले पैक की कीमत 2,200 रूबल ( 2,570-2,580 ₹) से थोड़ी कम होगी। इसे गैमेलिया सेंटर ऑफ एपिडेमियोलजी एंड माइक्रोबायोलजी ने बनाया है। स्वास्थ्य मंत्रालय में इसका जून में रजिस्ट्रेशन हुआ। अगस्त में सेंटर के डायरेक्टर अलेकसांद्र गिन्सबुर्ग ने बताया था कि, यह वैक्सीन पहले से ही कैंसर मरीजों की पोस्ट ऑपरेटिव थैरेपी में इस्तेमाल हो रही है। इसकी सीआईएस देशों, खासकर आर्मेनिया में बहुत ज्यादा मांग है।
