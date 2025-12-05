2,600 रुपए से भी कम में Cancer Vaccine! रूस की नई वैक्सीन से ठीक हो सकता है ये कैंसर

Bladder Cancer Vaccine: ब्लैडर कैंसर देश में एक सीरियस बीमारी का रुप ले चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2020 में ब्लैडर कैंसर के 22 हजार 548 केस सामने आए थे। इनमें से 12 हजार 353 की मौत हो गई थी। इस बीच लंबे समय से इसकी वैक्सीन का इंतजार किया जा रहा था। अब रुस की कंपनी ने इसकी वैक्सीन बना दी है, जिससे राहत महसूस की जा रही है। हालांकि यह कितनी फायदेमंद साबित होगी, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपको इस वैक्सीन के बारे में तो बताएंगे ही, उससे पहले जानिए ब्लैडर कैंसर क्या होता है और यह कितना खतरनाक साबित हो सकता है। इसके लक्षण और बचाव के उपाय भी जान लेते हैं।