रूस से एनरिच्ड यूरेनियम, फर्टिलाइजर और केमिकल के U.S. इंपोर्ट के बावजूद, ट्रंप को इस बात से कोई परेशानी नहीं है कि उनका अपना एडमिनिस्ट्रेशन मॉस्को की वॉर मशीन को फंड करने में असरदार तरीके से मदद कर रहा है। इसके बजाय, उन्होंने रूस से तेल खरीदने पर भारत पर सेकेंडरी बैन लगा दिए हैं, जबकि EU, जापान और तुर्की जैसे दूसरे बड़े रूसी एनर्जी खरीदारों को बख्श दिया है। यह दोहरा रवैया साफ दिखाता है कि ट्रंप का ट्रेड दबाव सिद्धांत से कम और जियोपॉलिटिकल सुविधा से ज्यादा है।