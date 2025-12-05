5 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मनोरंजन

Pyari Maryam Passes Away: फेमस इंफ्लुएंसर की जुड़वां बच्चों को जन्म देने के बाद हुई मौत, पति ने दी जानकारी

Pyari Maryam Death: सोशल मीडिया पर उस समय हंगामा मच गया, जब खबर आई कि फेमस इन्फ्लुएंसर प्यारी मरियम की मौत हो गई है। उनके फैंस को यकीन नहीं हो रहा है कि वह अब हमारे बीच नहीं रहीं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Dec 05, 2025

Pakistani Influencer Pyari Maryam passes away after giving birth to twin babies husband confirmed

फेमस इंफ्लुएंसर प्यार मरियम का हुआ निधन

Pyari Maryam Passed Away: साल 2025 में कई बड़ी हस्तियों ने दुनिया को अलविदा कहा है। चाहे वह एक्टर असरानी हों या धर्मेंद्र। उनके निधन से लाखों लोगों का दिल टूट गया है। अब इसी बीच एक और बड़ी खबर ने हर किसी को हैरान करके रख दिया है। फेमस पाकिस्तान की सोशल मीडिया स्टार और इन्फ्लुएंसर, प्यारी मरियम का भी निधन हो गया है। उनके लाखों फॉलोअर्स सदमे में हैं। बताया जा रहा है कि गुरुवार, 4 दिसंबर को अपने जुड़वां बच्चों को जन्म देने के कुछ ही देर बाद उन्होंने आखिरी सांस ली।

पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर का निधन (Pyari Maryam Passed Away)

प्यारी मरियम सोशल मीडिया पर काफी पॉपुलर और एक्टिव थीं। उनकी वीडियो और फोटोज फैंस काफी पसंद करते थे। वह अपने पति अहसान अली के साथ भी कई वीडियो शेयर किया करती थीं। पाकिस्तान टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, गुरुवार को उनके पति अहसान अली ने देर शाम इंस्टाग्राम पर एक दिल दहला देने वाला पोस्ट शेयर कर इस खबर की पुष्टि की। उन्होंने लिखा कि यह उनके परिवार के लिए एक 'अकल्पनीय नुकसान' है और उन्होंने इस कठिन समय में सभी से दया, माफी और हिम्मत के लिए दुआ करने की गुजारिश की है।

मरियम के पति ने दी निधन की जानकारी (Pakistani Influencer Pyari Maryam)

यह खबर जंगल की आग की तरह सोशल मीडिया पर फैल गई है। साथी इन्फ्लुएंसर फातिमा जाफरी ने मरियम की मौत की वजह बताते हुए प्रेग्नेंसी की नाजुकता पर जोर दिया। समा टीवी की एक रिपोर्ट के अनुसार, मरियम की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। उन्हें तुरंत पास के एक अस्पताल ले जाया गया, जहां मेडिकल टीमों ने उनकी जान बचाने की पूरी कोशिश की। लाख कोशिशों के बावजूद, बच्चे को जन्म देते समय उनका दुखद निधन हो गया। डॉक्टर उनके अजन्मे जुड़वां बच्चों को भी नहीं बचा पाए, जिससे इस घटना में और भी दुख जुड़ गया है।

लाखों लोगों की चहेती, प्यारी मरियम को उनके दिल को छू लेने वाले कंटेंट और हमेशा मुस्कराते रहने वाले स्वभाव के लिए जाना जाता था। अपने आशावादी नजरिया, दयालु व्यवहार और सच्चाई के कारण वह लाहौर की सबसे पसंदीदा डिजिटल क्रिएटर्स में से एक बन चुकी थीं।

फैंस दे रहे श्रद्धांजलि

हाल ही में, उन्होंने अपने पति अहसान अली के साथ जुड़वां बच्चों की उम्मीद करने की खुशी अपने फॉलोअर्स के साथ शेयर की थी। उन्होंने इस नए पड़ाव को सार्वजनिक रूप से सेलिब्रेट भी किया था। अब ऐसे में सोशल मीडिया पर मरियम के समर्थकों ने अपनी संवेदनाओं, प्रार्थनाओं और उनकी फोटोज शेयर कर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं।

ये भी पढ़ें

सनी देओल ने नहीं की पिता धर्मेंद्र की अस्थियां विसर्जित, इसकी बड़ी वजह आई सामने
बॉलीवुड
Sunny Deol wanted to immerse father dharmendra Dharmendra Asthi Visarjan But could not do this big reason

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

05 Dec 2025 10:09 am

Hindi News / Entertainment / Pyari Maryam Passes Away: फेमस इंफ्लुएंसर की जुड़वां बच्चों को जन्म देने के बाद हुई मौत, पति ने दी जानकारी

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

वोटिंग ट्रेंड्स में इस कंटेस्टेंट को मिली जबरदस्त बढ़त, आखिर किसके नाम होगी बिग बॉस 19 की ट्रॉफी?

वोटिंग ट्रेंड्स में इस कंटेस्टेंट्स को मिली जबरदस्त बढ़त, आखिर किसके नाम होगी बिग बॉस 19 की ट्रॉफी?
TV न्यूज

दिव्या खोसला ने इंडस्ट्री को बताया मगरमच्छ, अपने तलाक पर भी दिया बड़ा बयान

Divya Khosla on bollywood full of crocodiles and big reveals about divorce with bhushan kumar
बॉलीवुड

धर्मेंद्र के 90वें जन्मदिन पर देओल परिवार ने लिया बड़ा फैसला, फैंस के लिए खुलेंगे फार्महाउस के गेट

धर्मेंद्र के 90वें जन्मदिन पर सनी-बॉबी का भावुक फैसला फैंस के लिए खुलेंगे फार्महाउस के गेट
बॉलीवुड

मैं अंदर से मर रहा हूं, मेरा चेहरा… संजय दत्त जब शीशे में खुद को देख डर गए थे, सुनाया डरावना किस्सा

Sanjay Dutt on prison life and drug addiction said was dying from inside and scared see my face
बॉलीवुड

सनी देओल ने हेमा मालिनी और उनकी बेटियों को रखा अस्थि विसर्जन से दूर? कौन-कौन हुआ शामिल, जानें

did Sunny Deol kept stepmother Hema Malini and his daughter away from dharmendra asthi visarjan
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.