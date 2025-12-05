Pyari Maryam Passes Away: फेमस इंफ्लुएंसर की जुड़वां बच्चों को जन्म देने के बाद हुई मौत, पति ने दी जानकारी

यह खबर जंगल की आग की तरह सोशल मीडिया पर फैल गई है। साथी इन्फ्लुएंसर फातिमा जाफरी ने मरियम की मौत की वजह बताते हुए प्रेग्नेंसी की नाजुकता पर जोर दिया। समा टीवी की एक रिपोर्ट के अनुसार, मरियम की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। उन्हें तुरंत पास के एक अस्पताल ले जाया गया, जहां मेडिकल टीमों ने उनकी जान बचाने की पूरी कोशिश की। लाख कोशिशों के बावजूद, बच्चे को जन्म देते समय उनका दुखद निधन हो गया। डॉक्टर उनके अजन्मे जुड़वां बच्चों को भी नहीं बचा पाए, जिससे इस घटना में और भी दुख जुड़ गया है।