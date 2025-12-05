Dhurandhar X Review: रणवीर की ‘धुरंधर’ ने बॉक्स ऑफिस पर काटा बवाल या लोगों को किया निराश? पढ़ें रिव्यू

धुरंधर रिव्यू
Dhurandhar X Review: बॉलीवुड के सुपरस्टार रणवीर सिंह, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त और अक्षय खन्ना स्टारर मच अवेटेड स्पाई थ्रिलर फिल्म ‘धुरंधर’ बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो चुकी है। आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म को देखने के लिए फैंस काफी समय से एक्साइटेड हो रहे थे और अब फिल्म को लेकर ट्विटर पर लोगों के रिएक्शन आने भी शुरू हो गए हैं। लोग इसे 2026 की सबसे बड़ी सुपरहिट फिल्म बता रहे हैं। आइये जानते हैं और लोगों की प्रतिक्रिया क्या है...
फिल्म धुरंधर के रिलीज होते ही, ‘X’ पर #DhurandharReview और #RanveerSingh ट्रेंड कर रहा है। फैंस को रणवीर सिंह का ये खूंखार और इंटेंस अंदाज बेहद पसंद आ रहा है, वहीं कई लोग इस फिल्म से निराश भी हो रहे हैं। एक यूजर ने धुरंधर की तारीफ करते हुए लिखा, "ये फिल्म ब्लॉकबस्टर होने वाली है।"
वहीं, एक और ने खुश होते हुए और हैरानी जताते हुए लिखा, "आदित्य भाई ये क्या बना दिया आपने?" तीसरे ने लिखा, "एक दम पैसा वसूल फिल्म है।" एक अन्य ने लिखा, "फर्स्ट आफ थोड़ा बोरिंग है लेकिन इंटरवल के बाद संजय दत्त और अक्षय खन्ना की परफॉर्मेंस ने चार चांद लगा दिए हैं।" ‘धुरंधर’ में संजय दत्त और अक्षय खन्ना के अभिनय की भी जमकर तारीफ की जा रही है।
देश में 5000 स्क्रीन्स पर रिलीज हुई 'धुरंधर' दमदार कहानी और कास्ट के कारण अच्छा-खासा बज क्रिएट करने में सफल हो रही है, पर इसकी एडवांस बुकिंग वैसी नहीं हुई। इसकी एक वजह 'तेरे इश्क में' को माना जा रहा है। कृति सेनन और धनुष की इस फिल्म ने 6 दिनों में ही बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। जाहिर है बॉक्स ऑफिस पर 'धुरंधर' को इससे टक्कर मिलने वाली है।
