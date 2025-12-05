Dhurandhar X Review: रणवीर की ‘धुरंधर’ ने बॉक्स ऑफिस पर काटा बवाल या लोगों को किया निराश? पढ़ें रिव्यू

Dhurandhar X Review: बॉलीवुड के सुपरस्टार रणवीर सिंह, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त और अक्षय खन्ना स्टारर मच अवेटेड स्पाई थ्रिलर फिल्म ‘धुरंधर’ बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो चुकी है। आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म को देखने के लिए फैंस काफी समय से एक्साइटेड हो रहे थे और अब फिल्म को लेकर ट्विटर पर लोगों के रिएक्शन आने भी शुरू हो गए हैं। लोग इसे 2026 की सबसे बड़ी सुपरहिट फिल्म बता रहे हैं। आइये जानते हैं और लोगों की प्रतिक्रिया क्या है...