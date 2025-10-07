दीपिका पादुकोण ने पहना हिजाब, लंबी दाढ़ी में दिखे रणवीर सिंह, वीडियो देख फैंस हुए हैरान

Deepika Padukone Hijab: बॉलीवुड की फेमस जोड़ियों में से एक दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह इन दिनों चर्चा में हैं। इस बार वजह है उनका एक नया वीडियो, जिसमें दोनों मुस्लिम बने हुए हैं। जहां एक तरफ दीपिका ने हिजाब पहना हुआ है वहीं रणवीर भी बड़ी-बड़ी दाढ़ी में नजर आ रहे हैं। यह किसी फिल्म का सीन नहीं है बल्कि कपल ने सच में ऐसे कपड़े पहने हुए हैं। दोनों का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसे देखकर कई लोग खुश हो रहे हैं तो कई उन्हें ट्रोल कर रहे हैं।