दीपिका पादुकोण ने पहना हिजाब, लंबी दाढ़ी में दिखे रणवीर सिंह, वीडियो देख फैंस हुए हैरान

दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह
Deepika Padukone Hijab: बॉलीवुड की फेमस जोड़ियों में से एक दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह इन दिनों चर्चा में हैं। इस बार वजह है उनका एक नया वीडियो, जिसमें दोनों मुस्लिम बने हुए हैं। जहां एक तरफ दीपिका ने हिजाब पहना हुआ है वहीं रणवीर भी बड़ी-बड़ी दाढ़ी में नजर आ रहे हैं। यह किसी फिल्म का सीन नहीं है बल्कि कपल ने सच में ऐसे कपड़े पहने हुए हैं। दोनों का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसे देखकर कई लोग खुश हो रहे हैं तो कई उन्हें ट्रोल कर रहे हैं।
दीपिका और रणवीर ने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर यह वीडियो शेयर किया है। साथ ही उन्होंने कैप्शन में लिखा, "मेरा सुकून"। यह वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में दोनों अबू धाबी की खूबसूरत लोकेशन्स की जमकर तारीफ करते भी दिख रहे हैं। बता दें, कपल अबू धाबी टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं और उसी का ये वीडियो है। अब लोग उनके इस लुक पर जमकर कमेंट कर रहे हैं।
एक यूजर ने कमेंट सेक्शन में रणवीर के हमेशा के अतरंगी फैशन पर मजाक करते हुए लिखा, "कोई इन्हें म्यूजियम भेजो, रणवीर हमेशा ही अतरंगी अंदाज में नजर आते हैं।" दूसरे ने लिखा, "ये क्या हिंदू होकर हिजाब आखिर क्यों?" तीसरे ने लिखा, "भारतीय संस्कृति को छोड़कर दूसरों के कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं।" एक अन्य ने लिखा, "आखिर क्यों आप दोनों ये सब कर रहे हो।" एक अन्य ने लिखा कि दीपिका और रणवीर को ये नहीं करना चाहिए था।
वर्कफ्रंट की बात करें तो, दीपिका पादुकोण जल्द ही डायरेक्टर एटली की फिल्म 'AA22xA6' में साउथ स्टार अल्लू अर्जुन के साथ नजर आएंगी। इसके अलावा, वह शाहरुख खान की आने वाली फिल्म 'किंग' में भी दिखाई देंगी। वहीं, रणवीर सिंह की बात करें तो वह जल्द ही अपनी नई फिल्म 'धुरंधर' में नजर आने वाले हैं। फैंस को दोनों की आने वाली फिल्मों का बेसब्री से इंतजार है।
