‘1.30 घंटे हम लोगों ने…’ पवन सिंह का टूटा सब का बांध, पत्नी ज्योति को लेकर किया सनसनीखेज खुलासा

Pawan Singh Post For wife Jyoti: भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बीच का विवाद अब महज घर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सोशल मीडिया पर खुलकर लोगों के सामने आ गया है। जहां हाल ही में ज्योति सिंह अपने पति पवन सिंह से मिलने लखनऊ पहुंची और वहां उन्होंने उनपर कई गंभीर आरोप लगाए थे, उन सबके जवाब अब पवन सिंह ने दे दिए हैं। साथ ही पत्नी को लेकर एक्टर ने कई बड़े खुलासे भी किए हैं। पवन सिंह ने जो बताया उसे सुनकर हर कोई हैरान हो रहा है। लोगों का कहना है कि अब पवन सिंह का सब्र का बांध टूट गया है ।