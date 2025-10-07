‘1.30 घंटे हम लोगों ने…’ पवन सिंह का टूटा सब का बांध, पत्नी ज्योति को लेकर किया सनसनीखेज खुलासा

पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योंति सिंह
Pawan Singh Post For wife Jyoti: भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बीच का विवाद अब महज घर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सोशल मीडिया पर खुलकर लोगों के सामने आ गया है। जहां हाल ही में ज्योति सिंह अपने पति पवन सिंह से मिलने लखनऊ पहुंची और वहां उन्होंने उनपर कई गंभीर आरोप लगाए थे, उन सबके जवाब अब पवन सिंह ने दे दिए हैं। साथ ही पत्नी को लेकर एक्टर ने कई बड़े खुलासे भी किए हैं। पवन सिंह ने जो बताया उसे सुनकर हर कोई हैरान हो रहा है। लोगों का कहना है कि अब पवन सिंह का सब्र का बांध टूट गया है ।
पवन सिंह ने अपने इंस्टाग्राम पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट शेयर किया। उन्होंने अपनी पत्नी ज्योति को लेकर खुलासा किया। सबसे पहले उन्होंने अपने फैंस को धन्यवाद कहा। पवन सिंह ने लिखा, "मैं अपने जीवन में एक ही बात जानता हूं कि जनता मेरे लिए भगवान है। क्या मैं आप सब के जनभावनाओं को ठेस पहुंचाऊंगा, जिनके बदौलत मैं यहां तक पहुंचा।"
पवन सिंह ने आगे ज्योति सिंह से कई सवाल किए। पहला सवाल उन्होंने पूछा, "क्या यह सच नहीं है कि कल सुबह आप मेरे सोसाइटी में आई तो मैंने सम्मान के साथ आपको अपने घर पर बुलाया और करीब 1:30 घंटे हमलोगों की वार्तालाप हुई।" फिर दूसरा सवाल उन्होंने पूछा, "आपने बस एक ही रट लगा रखी है कि मुझे चुनाव लड़वाइये कैसे भी, जोकि मेरे बस का नहीं है।"
पवन सिंह ने आगे सवाल किया, "समाज में भ्रम फैलाया गया कि मैंने पुलिस बुलाई, जबकि सच्चाई यह है कि पुलिस सुबह से वहां इसलिए मौजूद थी ताकि जो भी हो उनके उपस्थिति में हो। कहीं भी आपके साथ आए लोगों द्वारा या किसी और के द्वारा कोई अनहोनी ना हो।"
वहीं, पवन सिंह के इस पोस्ट के बाद ज्योति सिंह ने इंस्टाग्राम पर एक स्क्रीनशॉट शेयर किया और उन्हें करारा जवाब दिया। उन्होंने लिखा, "क्या सच है और क्या झूठ- ये हमारी देवतुल्य जनता को भी जानने का अधिकार है। हम सही हों या आप सही हों, कल हम मिलकर मीडिया के सामने बैठते हैं।" ज्योति ने साफ कहा कि वह अपनी बात सिद्ध कर सकती हैं और अगर पवन सिंह भी ऐसा कर सकते हैं तो जनता के सामने आकर खुलकर बात करें।
सबसे बड़ा खुलासा उन्होंने चुनाव लड़ने के मुद्दे पर किया। ज्योति ने लिखा, "जहां तक चुनाव का सवाल है तो आप मुझे जीवनभर के लिए पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी।" उन्होंने डेढ़ घंटे की मुलाकात पर भी सवाल उठाया और कहा कि उनके आने-जाने की सारी फुटेज सीसीटीवी में कैद है।
यह विवाद तब शुरू हुआ जब रविवार को ज्योति सिंह अपने पति पवन सिंह से मिलने लखनऊ स्थित उनके घर गईं थी। वहां जाकर उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें घर में घुसने नहीं दिया जा रहा है और उनके लिए पुलिस बुलाई गई है। ज्योति सिंह ने कई अन्य गंभीर आरोप भी लगाए और इसका पूरा वीडियो अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया था, जो काफी वायरल हुआ।
