Heart Health: सीढ़ियां चढ़ते ही फूलने लगती है सांस? इसे मामूली थकान न समझें, यह है आपके दिल का ‘वॉर्निंग सिग्नल’

Heart Health: ज्यादातर लोग सीढ़ियां चढ़ते समय सांस फूलने को अपनी कमजोरी या थकान मान लेते हैं, लेकिन असल में यह हमारे दिल की सेहत से जुड़ा एक बड़ा इशारा होता है। हार्ट एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब हम ऊपर की तरफ चढ़ते हैं, तो हमारी मांसपेशियों (Muscles) को अचानक बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। इसे पूरा करने के लिए हमारा दिल तेजी से धड़कने लगता है और पूरे शरीर में खून पंप करता है। वैसे तो यह प्रक्रिया बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन आपके रुकने के बाद आपका हार्ट कितनी जल्दी वापस नॉर्मल होता है। इसी से आप अपने दिल की सेहत का पता लगा सकते हैं। आज के लेख में आइए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गोरखपुर में तैनात कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर रोहित गुप्ता से जानते हैं कि सीढ़ियां चढ़ने के बाद सांस के नॉर्मल होने की रफ्तार से हार्ट हेल्थ का कैसे पता चलता है।