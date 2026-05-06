Air Fryer का इस्तेमाल रोज करना सही है या गलत? डॉक्टर से जानिए ये 3 बातें

जब हम आलू या मैदा जैसी चीजों को बहुत तेज तापमान पर पकाते हैं, तो उनके ऊपर सुनहरा-भूरा लेयर बनता है। इसे Maillard reaction कहते हैं। इसी प्रोसेस में “Acrylamide” नाम का केमिकल बनता है, जिसे संभावित कैंसर पैदा करने वाला माना जाता है। डीप फ्राई में तापमान ज्यादा होता है, इसलिए इसमें Acrylamide ज्यादा बनता है। एयर फ्रायर में भी बनता है, लेकिन मात्रा कम होती है।