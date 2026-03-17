Sleep Pills Side Effects : नींद की गोली हार्ट सहित इन अंगों के लिए खतरनाक, स्लीप मेडिसिन एक्सपर्ट ने चेताया

Sleep Pills Side Effects : नींद नहीं आने की समस्या से अधिकतर लोग जूझ रहे हैं। कई लोग इस समस्या से बचने के लिए नींद की गोलियों का सहारा लेते हैं। भले इनसे मिनटों में राहत मिल जाती है। इन गोलियों से नींद भी भरपूर आती है। पर इन्हें लेना कितना सुरक्षित है? एक प्राइवेट हॉस्पिटल के रेस्पिरेटरी, क्रिटिकल केयर एवं स्लीप मेडिसिन विभाग के डायरेक्टर एवं एचओडी डॉ. मानव मनचंदा ने पत्रिका के साथ बातचीत में नींद की गोलियों को लेकर कई बातें शेयर की हैं।