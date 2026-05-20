रेडियोलॉजिस्ट ने खुद में पकड़ी Cancer की गांठ, महिलाओं को दिए ओवेरियन कैंसर के Warning Signs

डॉ. टैन एक दिन अस्पताल में अपने मरीजों को देखने के बाद घर जाने वाली थीं। तभी उन्होंने अचानक खुद का अल्ट्रासाउंड करने का फैसला किया। जांच के दौरान स्क्रीन पर उन्हें पेट में कई बड़े ट्यूमर दिखाई दिए। एक अनुभवी रेडियोलॉजिस्ट होने के कारण वह तुरंत समझ गईं कि मामला गंभीर है। आगे की जांच और ब्लड टेस्ट में पता चला कि उन्हें स्टेज-3 ओवेरियन कैंसर है।